Μίντιλαντ – ΠΑΟΚ: Χαμένος αλλά… ζωντανός ο “Δικέφαλος”

Ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς στην Τούμπα άφησαν οι δυο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή, αλλά ήταν «φλύαρος».

Δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα ο ΠΑΟΚ στο σημερινό πρώτο παιχνίδι του στην Δανία απέναντι στη Μίντιλαντ, στα πλέι οφ του Europa Conference League. Το τελικό 1-0 με γκολ του Άντερσον από το 20ο λεπτό αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό της ερχόμενης Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ γενικά έκανε μία μέτρια εμφάνιση και παρά το γεγονός ότι διατήρησε σε υψηλό ποσοστό την κατοχή της μπάλας, δεν δημιούργησε πολλά ρήγματα και ευκαιρίες στην εστία των γηπεδούχων.

Στο 9' καταχωρήθηκε η πρώτη αξιόλογη επιθετική πρωτοβουλία του ΠΑΟΚ που κατέληξε με ένα γωνιακό σουτ του Σίντκλεϊ, που πέρασε δίπλα από το δοκάρι της Δανικής εστίας.

Λίγο αργότερα στο 18' ο ΠΑΟΚ βρήκε διάδρομο και πάλι στην περιοχή των γηπεδούχων όπου ο Μιτρίτσα πάσαρε προς τον Ζίβκοβιτς το πλασαριστό σουτ του οποίου απομάκρυνε σε κόρνερ ο Ολαφσον.

Όμως δύο λεπτά αργότερα η Μίντιλαντ πέτυχε το πρώτο και μοναδικό πλήγμα για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζοέλ Άντερσον με υποδειγματικό σουτ παραβίασε την εστία του Πασχαλάκη μετά από ωραία ασίστ του Εβάντερ.

Στο 33' ο Πασχαλάκης αναγκάστηκε να βγει από τη μεγάλη περιοχή και με κεφαλιά- ψαράκι να απομακρύνει την μπάλα μπροστά από τα πόδια του Άντερσον.

Πριν λήξει το ημίχρονο στο 44' ο ΠΑΟΚ απείλησε με κεφαλιά του Τσιγγάρα μετά από σέντρα του Αντριγια Ζίβκοβιτς η μπάλα όμως πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ολαφσον.

Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ χωρίς να βρει ρυθμό προσπάθησε να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας, την οποία σχεδόν μοιράστηκε με τους Δανούς στο 52-48%. Αυτό όμως δεν του αρκούσε στο να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες και κυρίως να αποφύγει το πλήγμα από την γηπεδούχο ομάδα σε μία στιγμή αδυναμίας της αμυντικής του "ζώνης".

Σε αυτό το πρώτο 45λεπτο ήταν εμφανής η απουσία του Γιασμίν Κούρτιτς τον οποίο δεν μπόρεσε να αντικαταστήσει επάξια ο Στέφαν Σβαμπ.

Επιθετικά ξεκίνησε η Μίντιλαντ στο δεύτερο ημίχρονο και στο 48' ωραία προσπάθεια του Εβάντερ αποκρούστηκε από τον Λύρατζη σε κόρνερ ενώ στο 50' ο Πασχαλάκης απέκρουσε ωραίο δυνατό σουτ του Ισακσεν.

Από το 69' ο Βιεϊρίνια πήρε την θέση του Σβαμπ με τον Αουγκούστο να μεταβάλλεται σε αμυντικό μέσο.

Στο β' ημίχρονο ο ΠΑΟΚ αποδύθηκε σε μεγάλη προσπάθεια ισοφάρισης, αλλά οι γηπεδούχοι έκλεισαν καλά τους αμυντικούς διαδρόμους περιορίζοντας τους Θεσσαλονικείς σε παιχνίδι ακίνδυνων επιθέσεων. Στο 90' ένα μακρινό δυνατό σουτ του Τσαρλς βρήκε τη συμβολή των δοκών του Πασχαλάκη και ο ΠΑΟΚ απέφυγε σ' αυτή τη φάση ένα δεύτερο γκολ που θα ήταν ασφαλώς οδυνηρό.

Οι Δανοί στο τέλος του παιχνιδιού με τακτική καθυστερήσεων έκοψαν το ρυθμό του παιχνιδιού με τελικό αποτέλεσμα το 1-0 που αφήνει όμως ανοιχτούς λογαριασμούς στον επαναληπτικό της επόμενης Πέμπτης και για τις δύο ομάδες.

Διαιτητής: Γκρεγκ Πόουσον (Αγγλία)

Κίτρινες: Ονιεντίκα, Μιτρίτσα, Σβαμπ, Κρέσπο.

Mίντιλαντ (Μπο Χένρικσεν): Ολαφσον, Άντερσον, Ντάλσγκααρντ, Σβιατσένκο, Ζουνίνιο, Ντιρ (60' Παουλίνιο) Ονιεντίκα, Εβάντερ (60' Μάγιερ), Ίσακσεν(69' Τσαρλς), Σίστο (82' Μαρόνυ), Μπρουμάδο (69' Λίντ).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέσπο, Σίντκλεϊ (79' Ελ Καντουρί), Τσιγγάρας, Σβαμπ (69' Βιερίνια), Α. Ζίβκοβιτς, Μιτρίτσα (46' Μπίσεσβαρ), Αουγκούστο (79' Σοάρες), Άκπομ (84' Τσόλακ).

