Ουκρανία - Σχοινάς: μεγάλες ροές προσφύγων, αν κλιμακωθεί η κρίση

Προειδοποιήσεις από τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν στα κράτη - μέλη της ΕΕ, για την προσφυγική κρίση που μπορεί να φέρει η ένταση στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με μαζικές ροές προσφύγων σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης στην Ουκρανία.

Εκτιμάται ότι στην ΕΕ θα καταφύγουν από 20.000 ως 1 εκατομμύριο άνθρωποι, τόνισε ο κ. Σχοινάς στη γερμανική εφημερίδα Die Welt.

Επιπλέον, στην Ουκρανία σήμερα ζουν περίπου 20.000 πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ, που θα χρειαστούν υποστήριξη εάν χρειαστεί να γίνει επιχείρηση εκκένωσης, επισήμανε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Σύμφωνα με τον κ. Σχοινά, οι Βρυξέλλες είναι έτοιμες να κινητοποιηθούν για να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και συμβολή στην αντιμετώπιση ενδεχόμενης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.

Η ανάπτυξη 100.000 και πλέον ρώσων στρατιωτικών γύρω από τα σύνορα της Ουκρανίας εγείρει ανησυχίες στη Δύση ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να προχωρήσει σε εισβολή στη γειτονική της χώρα, παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις του Κρεμλίνου.

