Ουκρανία: Φόβοι ότι η Ρωσία ψάχνει προσχήματα για εισβολή

Τι δήλωσαν ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ και η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών. Το μήνυμα Σαρλ Μισέλ με την ατυπη συνάντηση των επικεφαλής των κρατών-μελών της ΕΕ.



Oλοκληρώθηκε η άτυπη συνάντηση των επικεφαλής των κρατών-μελών της ΕΕ για τις εξελίξεις στο ζήτημα Ρωσίας-Ουκρανίας, όπως ανέφερε στο twitter ο εκπρόσωπος του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Από την πλευρά του ο Σαρλ Μισέλ, σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στην ενότητα ΕΕ και ΝΑΤΟ εκφράζοντας τη στήριξη στην Ουκρανία. «Σταθεροί και αποφασιστικοί στην υπεράσπιση των αξιών μας» σημείωσε.

Πριν από το άτυπο συμβούλιο των επικεφαλής των κρατών μελών της ΕΕ ο Σαρλ Μισέλ είχε επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ αναφέρει ότι απαιτείται «επειγόντως αποκλιμάκωση» και εξέφρασε την «αλληλεγγύη της ΕΕ με την Ουκρανία».

Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ ανησυχεί ότι η Ρωσία μπορεί να προσπαθεί να δημιουργήσει πρόσχημα για εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, σχολιάζοντας τις αναφορές για πυρά πυροβολικού στην γραμμή επαφής στην περιοχή Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας.

«Ανησυχούμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πρόσχημα για μια ένοπλη επίθεση κατά της Ουκρανίας, δεν υπάρχει ακόμα καμία σαφήνεια, καμία βεβαιότητα για τις ρωσικές προθέσεις», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ σε δημοσιογράφους ύστερα από διήμερη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στην έδρα της συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Η Ρωσία έχει τα πάντα έτοιμα για να εξαπολύσει μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία χωρίς προειδοποίηση, δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ.«Έχουν αρκετά στρατεύματα, αρκετές δυνατότητες για να εξαπολύσουν μια πλήρη εισβολή της Ουκρανίας με πολύ μικρή ή και καθόλου προειδοποίηση», δήλωσε σε δημοσιογράφους. «Αυτό είναι που καθιστά την κατάσταση τόσο επικίνδυνη», πρόσθεσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας κατηγόρησε σήμερα τη Μόσχα ότι αναζητεί «προσχήματα για μια εισβολή στην Ουκρανία».

«Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για ασυνήθιστη στρατιωτική δραστηριότητα της Ουκρανίας στο Ντονμπάς αποτελούν κατάφωρη απόπειρα της ρωσικής κυβέρνησης να κατασκευάσει προσχήματα για μια εισβολή», έγραψε στο Twitter η Τρας, η οποία πρόκειται να συναντήσει σήμερα στο Κίεβο τον Ουκρανό ομόλογό της Ντμίτρο Κουλέμπα. Η ίδια εξέφρασε επίσης «τη μεγάλη ανησυχία της για τις σημερινές πληροφορίες που δείχνουν μια ενίσχυση της ρωσικής επίθεσης: πάνω από 7.000 επιπλέον στρατεύματα στα σύνορα και μια επίθεση σε νηπιαγωγείο από φιλορωσικά στρατεύματα». «Το Ηνωμένο Βασίλειο καλεί τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της, μένει χρόνος για τη διπλωματία και την αποκλιμάκωση», πρόσθεσε η βρετανίδα υπουργός.

