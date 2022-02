Κοινωνία

Φωτιά στο Euroferry Olympia: Στο νοσοκομείο ένας επιβάτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο της Κέρκυρας έφτασε ο επιβάτης που χρειάστηκε φροντίδα.



Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία περισυλλογής των επιβατών και του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Euroferry Olympiα, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά τα ξημερώματα ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής βορειοανατολικά της νήσου Ερεικούσας κατά την εκτέλεση του δρομολογίου από Ηγουμενίτσα προς Πρίντεζι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έως τώρα έχουν αποβιβαστεί σε σκάφη του λιμενικού και της ιταλικής ακτοφυλακής 242 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στην Κέρκυρα.

Επίσης, ένας επιβάτης με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ήδη με πλωτό του λιμενικού στο νοσοκομείο της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες ο πλοίαρχος του πλοίου ενημέρωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες περισυλλέγονται από παραπλέοντα πλοία.

Στη θαλάσσια περιοχή, όπου έχει σημειωθεί το συμβάν, σπεύδει το πλοίο «Ελυρος», η φρεγάτα Ύδρα πυροσβεστικά σκάφη και άλλα παραπλέοντα πλοία.

Φωτογραφίες: corfutvnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια: κρίσιμες επαφές Μητσοτάκη

Ουκρανία - Σχοινάς: μεγάλες ροές προσφύγων, αν κλιμακωθεί η κρίση

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 168 σημεία