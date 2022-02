Κοινωνία

Φωτιά στο Euroferry Olympia - Μέλος πληρώματος: επιβάτες κοιμούνταν στο γκαράζ (βίντεο)

Από που ξεκίνησε η φωτιά στο πλοίο. Πως κατάφεραν να ειδοποιήσουν τους επιβάτες και να τους απομακρύνουν.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε μέλος του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Euroferry Olympiα, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά τα ξημερώματα ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής βορειοανατολικά της νήσου Ερεικούσας κατά την εκτέλεση του δρομολογίου από Ηγουμενίτσα προς Πρίντεζι.

Ο Ηλίας Οικονομόπουλος είπε «είμαστε όλοι καλά και το πλήρωμα και οι επιβάτες, ζήσαμε μια εμπειρία που δεν θέλω να την ζήσει άλλος», ενώ πρόσθεσε πως δεν γνωρίζει πως εκδηλώθηκε η φωτιά.

Στην συνέχεια περιέγραψε «συγκεντρωθήκαμε στην ρεσεψιόν και έγινε ενημέρωση να εκκενώσουμε τους επιβάτες και να τους κατεβάσουμε στις βάρκες» και πρόσθεσε «πήγαμε στις καμπίνες ξυπνήσαμε όλον τον κόσμο και τους είπαμε να πάρουν τα απαραίτητα μαζί τους και να κατέβουν στις βάρκες».

«Δεν ξέρω αν έχει μείνει κάποιος πίσω στο πλοίο», ανέφερε ο κ. Οικονομόπουλος, ενώ μιλώντας για τον επιβάτη που τραυματίστηκε είπε ότι «είναι πολύ ελαφρά, είναι πολύ καλά ο άνθρωπος, τον σώσαμε και αυτόν, γιατί κοιμόταν μέσα στο αυτοκίνητο του».

«Η φωτιά ξεκίνησε από φορτηγό στο κατάστρωμα 4. Από ότι άκουσα η φωτιά ξεκίνησε από την θέρμανση ενός φορτηγού και ήταν σταθμευμένα κοντά κοντά τα αυτοκίνητα και έγιναν και εκρήξεις», σημείωσσε ακόμα ο κ. Οικονομόπουλος.

