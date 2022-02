Κοινωνία

Ίλιον - Γιαγιά που έκλεψε τρόφιμα: “Σκότωσα την αξιοπρέπειά μου, για ένα τραπέζι στα παιδιά μου” (βίντεο)

Συγκλονίζει η μαρτυρία της γιαγιάς για όσα συνέβησαν στο σούπερ μάρκετ, την συνέχεια της ιστορίας και τους λόγους που την ώθησαν στην πράξη της.

Συγκλονίζει, μιλώντας στο OPEN, η ηλικιωμένη που το απόγευμα του Σαββάτου πήγε σε κατάστημα της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Lidl στο Ίλιον και έκλεψε τρόφιμα, τοποθετώντας τα μέσα στην προσωπική της τσάντα.

Η μαρτυρία της ηλικιωμένης

«Σκότωσα την αξιοπρέπειά μου, όλο αυτό είναι ανάξιο. Είχα πεθυμήσει να πάρω δύο – τρία κιλά κρέας, να φωνάξω τα παιδάκια μου να φάμε όλοι μαζί μια μέρα, όχι να με φωνάζουν μόνο αυτά. Ήθελα να φτιάξω κάτι με τα χεράκια μου όπως παλιά.

Πήγα μέχρι το ράφι, τα είδα και έφυγα και ο διάολος με γύρισε πίσω. "Άντε βρε", λέω, "πάρε να κάνεις στα παιδάκια σου ένα φαΐ". Έχω πρόβλημα με ένα δάνειο. Το πήρα για να παντρέψω τα παιδάκια μου πριν από 15 χρόνια. Άμα μου φύγει αυτός ο βραχνάς θα ξαναγεννηθώ, θα προσφέρω στον κόσμο με αυτά τα λεφτά.

Για αυτό δεν ήθελα να μάθουν τίποτα. Είναι δύο επιστήμονες, αλλά άτυχα τα φουκαριάρικα από τις δουλειές τους. Πήραν και αυτά δάνεια γιατί εγώ μέχρι τα μπετά τους έφτασα με κάτι ψιλά που είχε αφήσει ο μπαμπάς τους και δούλεψα κι εγώ.

Είχα τρία παιδάκια. Έχασα σε τροχαίο τον σύζυγο και τον έναν γιο μου πριν από 10 χρόνια. Δεν πήγε η υγεία μου καλά. Είμαι χειρουργημένη, δεν το έχω πει σε κανέναν. Παίρνω 800 το μήνα. Τη βοήθειά μου την παίρνω από την Αμερική, με μια ένεση που με σώνει, που δεν υπάρχει εδώ. Μου τη στέλνει το ανιψάκι μου και του στέλνω 250 ευρώ το μήνα.

800 ευρώ το μήνα, αλλά θέλω 400 μόνο για την υγεία μου, ούτε 100 ευρώ για φαΐ δεν έχω αλλά δε με νοιάζει, το ορκίζομαι στα κόκκαλα του παιδιού μου. Μπροστά στον ψυχικό πόνο που έπαθα, σκέφτηκα να κάνω ζημιά, αλλά καλά μου είπε ένας ανθρωπάκος και μου είπε ότι αν φύγω θα είναι χειρότερα τα πράγματα, να κάτσω να το παλέψω».

