Κόσμος

Πορτογαλία - Φωτιά σε πλοίο: Βίντεο από τη διάσωση των ναυτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φωτιά ξέσπασε σε πλοίο που μετέφερε αυτοκίνητα. Οι ναυτικοί απομακρύνθηκαν από τις λιμενικές Αρχές της χώρας.



Πυρκαγιά ξέσπασε την Τετάρτη το βράδυ σε φορτηγό πλοίο που μεταφέρει οχήματα του Volkswagen Group από τη Γερμανία στις ΗΠΑ την ώρα που έπλεε κοντά στις ακτές των νησιών Αζόρες της Πορτογαλίας, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τα 22 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν ήδη από την Τετάρτη και δεν υπάρχουν τραυματίες.

Στο πλοίο βρίσκονταν επίσης περίπου 1.100 αυτοκίνητα Πόρσε, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, ενώ και η Audi επιβεβαίωσε ότι μετέφερε κάποια οχήματά της, αν και δεν διευκρίνισε τον αριθμό τους. Εσωτερικό μέιλ της Volkswagen USA ανέφερε ότι το πλοίο μετέφερε 3.965 οχήματα των εταιρειών VW, Porsche, Audi και Lamborghini, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt. Η Volkswagen δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό των οχημάτων της που βρίσκονται στο πλοίο και πρόσθεσε ότι αναμένει περισσότερες πληροφορίες.

Φωτογραφία που δημοσίευσε το πορτογαλικό λιμενικό στον ιστότοπό του την Τετάρτη δείχνει μια στήλη καπνού να υψώνεται από το πλοίο.

Το φορτηγό πλοίο Felicity Ace είχε αναχωρήσει από το Έμντεν της Γερμανίας, όπου η Volkswagen διαθέτει ένα εργοστάσιο, με προορισμό το Ντέβισβιλ στο Ρόουν Άιλαντ των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Marine Traffic.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον επικεφαλής του λιμανιού Χόρτα στο νησί Φαϊάλ στο σύμπλεγμα των Αζορών.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Σεξουαλική κακοποίηση: 13χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της

Φωτιά στο Euroferry Olympia: Καρέ - καρέ η διάσωση επιβατών από ιταλικό πλοίο (βίντεο)

Ίλιον - Γιαγιά που έκλεψε τρόφιμα: “Σκότωσα την αξιοπρέπειά μου, για ένα τραπέζι στα παιδιά μου” (βίντεο)