Πολιτική

ΝΔ: Ο Κύρτσος διαγράφηκε από το κόμμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Mε απόφαση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. ο Ευρωβουλευτής διαγράφεται από τη Νέα Δημοκρατία.

Mε απόφαση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. Παύλου Μαρινάκη, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος διαγράφεται από τη Νέα Δημοκρατία.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΝΔ, "ο κ. Κύρτσος ο οποίος εξελέγη με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ, με εντολή από τους ψηφοφόρους να προωθεί τις ελληνικές θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, με τις αναρτήσεις του κάνει εντελώς το αντίθετο. Δυσφημεί διεθνώς τη χώρα αμφισβητώντας την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης και συγκρίνοντας την Ελλάδα με κράτη που παραβιάζουν τους κανόνες του κράτους δικαίου. Με τη στάση του προσβάλλει όλους εκείνους που τον εμπιστεύθηκαν να τους εκπροσωπεί. Μέχρι σήμερα έγινε ανεκτή η όποια κριτική του στην κυβέρνηση, ακόμη κι αν ξεπερνούσε τα όρια. Ανοχή όμως στην δυσφήμιση της χώρας δεν μπορεί να υπάρξει"

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα: "Πιο συγκεκριμένα εφαρμόστηκε το άρθρο 5 §1.2 σύμφωνα με το οποίο η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται «Με την αυτόβουλη απομάκρυνσή του από το κόμμα, η οποία εκδηλώνεται με λόγο ή πράξη και προκύπτει κατάδηλα, ενδεικτικά με την εγγραφή του σε άλλο πολιτικό κόμμα, ή με δημόσιες εκδηλώσεις του που αντιστρατεύονται έντονα τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του κόμματος ή προωθούν το ρατσισμό, το μίσος και τη βία ή αμφισβητούν το κράτος δικαίου και το δημοκρατικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα της χώρας. Η διαπίστωση της συνδρομής των παραπάνω γίνεται με απόφαση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής".

Έθεσα ζητήματα στην ηγεσία ΝΔ:

Λάθη&παραλείψεις στο θέμα της πανδημίας που κόστισαν χιλιάδες νεκρούς.

Λάθη οικονομικής πολιτικής που φτωχοποίησαν κόσμο, οδηγούν σε νέες

περιπέτειες.

Κουκούλωμα σκανδάλου Novartis,διώξεις δημοσιογράφων,Τουλουπάκη.

«Απάντησαν» με διαγραφή μου. — Γιώργος Κύρτσος (@GiorgosKyrtsos) February 18, 2022





Με μια ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης λίγο μετά την διαγραφή του Γιώργου Κύρτσου από τη ΝΔ ζητεί συγγνώμη από τους ψηφοφόρους του κόμματός του γιατί τον είχε προβάλλει προεκλογικά και κατηγορεί τον ανεξάρτητο πλέον ευρωβουλευτή ότι πήρε το μέρος των σκευωρών στην υπόθεση Novartis.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Ο Γιώργος Κύρτσος ήταν ένας από τους υπ. Ευρωβουλευτές που είχα προβάλει προεκλογικά. Ζητώ συγγνώμη από τους ψηφοφόρους της ΝΔ για το σφάλμα μου. Η ταύτιση Ελλάδος (που έχει πλήρη σεβασμό στην Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης) με Χώρες που δεν έχουν είναι ντροπιαστική και επί της ουσίας και επί προσωπικού προσβολή σε όλους εμάς που αποδεδειγμένα πλέον είχαμε πέσει θύματα της σκευωρίας Novartis. Αντί να εξηγήσει στην ΕΕ τι πραγματικά έγινε στην Ελλάδα με αυτό πήρε το μέρος των σκευωρών. Θλίψη η συμπεριφορά του και αχαριστία στην παράταξη».

Ο @GiorgosKyrtsos ήταν ένας από τους υπ. Ευρωβουλευτές που είχα προβάλει προεκλογικά. Ζητώ συγγνώμη από τους ψηφοφόρους της @neademokratia για το σφάλμα μου. Η ταύτιση Ελλάδος (που έχει πλήρη σεβασμό στην Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης) με Χώρες που δεν έχουν είναι ντροπιαστική >> — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 18, 2022

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης απαντά με διαγραφή Κύρτσου

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται, «ο κ. Μητσοτάκης δεν τόλμησε να διαγράψει τον κ. Κύρτσο για την αυτονόητη κριτική που ασκεί εδώ και έναν χρόνο για την αποτυχία διαχείρισης της πανδημίας και τις εκατόμβες νεκρών, για το επιτελικό χάος στην αντιμετώπιση κρίσεων και για την καταστροφική πολιτική του στην οικονομία με τα ρεκόρ ακρίβειας. Το έκανε όμως σήμερα που τόλμησε να επισημάνει πως η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει κοινοτικά κονδύλια για καταπάτηση του κράτους δικαίου, όπως συνέβη με την Ουγγαρία και την Πολωνία, με αφορμή τις διώξεις σε δημοσιογράφους και δικαστικούς για το σκάνδαλο Novartis. Ο κ. Κύρτσος είπε απλά αυτό που όλη η Ευρώπη συζητά για το καθεστώς Μητσοτάκη, ο οποίος νομίζει πως με τη διαγραφή του θα συνεχιστεί η ομερτά. Δυστυχώς για τον ίδιον, τα κατορθώματά του, που μετατρέπουν την Ελληνική Δημοκρατία σε καθεστώς τύπου Όρμπαν, απασχολούν πλέον την Ευρώπη και τους θεσμούς της».





Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: “ο ηθοποιός βίασε την ανήλικη λίγη ώρα μετά την απόπειρα αυτοκτονίας της”

Θεσσαλονίκη - Σεξουαλική κακοποίηση: 13χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της

Φωτιά στο Euroferry Olympia: Καρέ - καρέ η διάσωση επιβατών από ιταλικό πλοίο (βίντεο)