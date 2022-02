Οικονομία

Mobilefees: Πάνω από μισό εκατομμύριο οι αιτήσεις

Η εγγραφή είναι απαραίτητη για την απαλλαγή του δικαιούχου από τα τέλη, ενω η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή.



Ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ο αριθμός των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν υποβάλει με επιτυχία αίτημα για απαλλαγή από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας στο mobilefees.gov.gr.

Συγκεκριμένα, από τις 10 Ιανουαρίου 2022, ημέρα που η πλατφόρμα τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία, 521.557 νέες και νέοι επωφελήθηκαν από την απαλλαγή των τελών. Μέσω της πλατφόρμας, mobilefees.gov.gr, η οποία σχεδιάστηκε από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οι νέοι από 15 έως 29 ετών μπορούν να δηλώσουν το κινητό τους τηλέφωνο στο Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.), ώστε να απαλλάσσονται από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής.

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή είναι απαραίτητη για την απαλλαγή του δικαιούχου από τα τέλη. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και ολοκληρώνεται με τη δήλωση του ΑΜΚΑ (ή ΠΑΑΥΠΑ), του αριθμού κινητού του δικαιούχου και του παρόχου στον οποίο λειτουργεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου προς απαλλαγή τελών.

Η είσοδος στο mobilefees.gov.gr γίνεται μέσω κωδικών Taxisnet:

είτε του δικαιούχου, αν αυτός είναι ενήλικας (18-29 ετών),

είτε εκείνου που έχει την επιμέλεια του δικαιούχου, αν αυτός είναι ανήλικος (15-17). Η σχέση επιμέλειας ελέγχεται αυτόματα, κατόπιν διασταύρωσης με το Μητρώο Πολιτών ή εναλλακτικά με το έντυπο Ε1 της πιο πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης στο Μητρώο, ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ενημερώνεται αυτόματα για την εφαρμογή της απαλλαγής κατά την έκδοση λογαριασμού ή την ανανέωση χρόνου ομιλίας, χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια από πλευράς του δικαιούχου. Σε περίπτωση μεταφοράς του αριθμού σε άλλη εταιρεία (φορητότητα), ο νέος πάροχος ενημερώνεται αυτόματα μέσω του Μητρώου ότι ο συγκεκριμένος αριθμός δικαιούται απαλλαγής. Τέλος, αυτόματα θα γίνεται και η διακοπή της απαλλαγής για δικαιούχους που συμπληρώνουν το 29ο έτος.

Σημειώνεται ότι κάθε δικαιούχος μπορεί να καταχωρήσει έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου για να αιτηθεί απαλλαγή. Ανά πάσα στιγμή, ο δικαιούχος μπορεί να διαγράψει την αίτηση απαλλαγής σε έναν αριθμό και να την ενεργοποιήσει σε άλλον που έχει στην κατοχή του, εφόσον το επιθυμεί. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν περισσότερες από μία αιτήσεις σε περίπτωση που έχουν περισσότερους από έναν δικαιούχους υπό την επιμέλειά τους. Για την άμεση και πλήρη ενημέρωση του δικαιούχου, έχει προβλεφθεί η αποστολή SMS στον αριθμό κινητού που έχει δηλωθεί στο Μητρώο σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής επέλθει στην κατάσταση της αίτησής του, όπως για παράδειγμα απενεργοποίηση από τον ίδιο, απενεργοποίηση από πάροχο, φορητότητα.

Όπως τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας «άλλη μια δέσμευση του πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγινε πράξη. Σε διάστημα μόλις ενός μηνός, πάνω από 500.000 νέες και νέοι, ηλικίας 15-29 ετών, έκαναν χρήση της δυνατότητας απαλλαγής τους από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας. Συνεχίζουμε να υπηρετούμε, με συνέπεια και προσήλωση, τον στρατηγικό μας στόχο για ελάφρυνση των πολιτών από τα φορολογικά βάρη, όπως σταθερά πράττουμε με δεκάδες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών τα τελευταία 2,5 χρόνια. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε πολιτικές με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, τοποθετώντας στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας τη νέα γενιά».

Από την δική του πλευρά, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι «η κατάργηση των τελών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας για την ηλικιακή ομάδα από 15 έως 29 ετών συνιστά μια πράξη στήριξης του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τις νέες και τους νέους. Είναι η απόδειξη ότι η κυβέρνηση υλοποιεί πρωτοβουλίες σχεδιασμένες στις ανάγκες κάθε κοινωνικής ομάδας» σημείωσε και υπογράμμισε ότι «η σημαντική ανταπόκριση μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός μήνα επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας. Μειώνουμε τα φορολογικά βάρη στοχευμένα, ώστε κάθε παρέμβασή μας να έχει προστιθέμενη αξία για τον πολίτη» .

Για έμπρακτη απόδειξη του κοινωνικού προσανατολισμού της κυβέρνησης έκανε λόγο ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «σταθερά προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας, υλοποιήσαμε την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για απαλλαγή των νέων 15-29 ετών από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας». Όπως πρόσθεσε «η μεγάλη αποδοχή από τους νέους, ήδη από τον πρώτο μήνα λειτουργίας της πλατφόρμας για την απαλλαγή τελών, επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα υλοποίησης τέτοιων στοχευμένων πρωτοβουλιών και μας επιβάλλει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες της κοινωνίας».

