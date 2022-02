Οικονομία

Σταϊκούρας: Συνεχίζουμε να στηρίζουμε επιχειρηματικότητα και νοικοκυριά

Τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Οικονομικών με το ΔΣ του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.



Τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχιστεί η στήριξη της επιχειρηματικότητας και των νοικοκυριών έδωσε ο υπουργός Οικονομίας Χρήστος Σταϊκούρας, στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με το ΔΣ του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), επισημαίνοντας ωστόσο πως χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής και αυστηρή τήρηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΒΕΘ, στην τηλεδιάσκεψη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργο Πιτσιλή με το ΔΣ του ΕΒΕΘ, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε πως «θα συνεχίσουμε να βοηθάμε την επιχειρηματικότητα και τα νοικοκυριά, αλλά θα μαζευόμαστε κιόλας», ενώ έκανε λόγο για ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη φέτος και το 2023. Συνεχάρη δε, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Γιάννη Μασούτη για την εκλογή του στην προεδρία της ΚΕΕΕ.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος αναφέρθηκε στις τρέχουσες ρυθμίσεις φορολογικών χρεών, σε ζητήματα της τελωνειακής νομοθεσίας και σε επιμέρους ζητήματα, που -μεταξύ άλλων- αφορούν και τα επιμελητήρια.

Στο σημαντικό έργο που έχει αναπτυχθεί με την πλατφόρμα Digital Accounting and Tax Application «myDATA», αναφέρθηκε ο διοικητής ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, σημειώνοντας -σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΒΕΘ- ότι καταγράφεται συντριπτική η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε αυτήν.

Ο κ. Πιτσιλής ανέφερε ακόμη ότι και φέτος θα γίνει πράξη η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων νωρίτερα, ενώ γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης η αναβάθμιση όλων των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, με στόχο να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των εκσυγχρονιστικών πρωτοβουλιών.

Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ απάντησαν στις εξειδικευμένες ερωτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΕΒΕΘ, καθώς και στο ερώτημα που απηύθυνε ο οικονομικός επόπτης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) Γιάννης Βουτσινάς.

