Εμβολιασμοί: ο Πιτσιλής για το πρόστιμο των 100 ευρώ (βίντεο)

Αναλυτικές πληροφορίες απο τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ. Τι λένε Θεοδωρίδου - Θεμιστοκλέους για την πορεία των εμβολιασμών στην Ελλάδα.

Ο Ant1news.gr αναμετέδωσε την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, από την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, η οποία παρουσίασε στοιχεία - σοκ για τις εγκούς και τα πρόωρα νεογνά, καθώς και από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.

Στη σημερινή ενημέρωση συμμετείχε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο βεβαίωσης του διοικητικού προστίμου στους ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών.

Νωρίτερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τους αριθμούς των ημερήσιων νέων κρουσμάτων, των θανάτων και των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Προβληματισμό για πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα προκαλούν τα ευρήματα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

