Σταϊκούρας: Η ακρίβεια ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών για το ενδεχόμενο μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και της κατάργησης του ΕΦΚ στα καύσιμα.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», παραδέχθηκε ότι η «ακρίβεια ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, η Κυβέρνηση κινείται σε 3 άξονες. Την ενίσχυση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, η ενίσχυση αυτή να φτάνει πάντα στον πολίτη και βεβαίως την ενίσχυση αυτή να την αντέχει δημοσιονομικά το κράτος.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, παρά τη δυσμενή αυτή συγκυρία, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, από τον οποίο θα εισπραχθούν 350 εκ. ευρώ λιγότερα, έχει ανακοινωθεί ήδη η δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού για το 2022 της οποίας το ύψος θα οριστικοποιηθεί τον Μάιο, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί και η παρέμβαση για την επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας για τον μήνα Φεβρουάριο.

Ο Υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι μέσα στο 2021 ενισχύθηκε το διαθέσιμο εισόδημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των νοικοκυριών μέσα από τις παρεμβάσεις της Κυβέρνησης.

Ερωτηθείς αν θα μειωθεί ο συντελεστής ΦΠΑ για βασικά τρόφιμα ή ο ΕΦΚ για τα καύσιμα, είπε ότι όλα είναι ανοιχτά, αλλά δεν υπάρχει τέτοιά προοπτική στο άμεσο μέλλον, καθώς για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει προηγουμένως να το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά μας.

Σε ότι αφορά την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι ενώ μοιράστηκαν στις επιχειρήσεις περίπου 8,3 δις ευρώ, οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί είναι περίπου 3 δις και τον Ιούνιο αναμένεται τελικά να επιστραφούν περίπου 2,3 δις ευρώ.

