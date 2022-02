Χουλουσί Ακάρ: Έλληνες πολιτικοί έχουν επεκτατικές βλέψεις

Κόσμος

Συνεχίζει τις προκλήσεις ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, μόλις δύο μέρες μετά τη συνάντηση με τον ομόλογό του, Νίκο Παναγιωτόπουλο στις Βρυξέλλες.

Ο Χουλουσί Ακάρ είπε ότι η συνάντηση με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο έγινε σε θετικό κλίμα. Ωστόσο, αμέσως μετά έσπευσε να παρουσιάσει την Ελλάδα ως υπεύθυνη για την αύξηση της έντασης μεταξύ Αθήνας – Άγκυρας.

Ο Ακάρ σημείωσε ότι με προβοκατόρικες ενέργειες η Ελλάδα αυξάνει την ένταση, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και εφαρμόζει επιλεκτικά τις συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων.

Υποστήριξε, δε, πως οι Έλληνες πολιτικοί έχουν επεκτατικές βλέψεις στις ομιλίες τους, χωρίς να τους κατονομάσει.

Μίλησε για «σεβντά» της Ελλάδας για τα εξοπλιστικά, ενώ έσπευσε να τα χαρακτηρίσει «άδικο κόπο». Μάλιστα, υποδείξεις στην Αθήνα να μην σπαταλά τόσα χρήματα για εξοπλισμούς, χωρίς να κάνει αναφορά στην κατάσταση της τουρκικής οικονομίας…

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας δεν έκρυψε την ενόχλησή του για το ότι η ελληνική πλευρά αναδεικνύει τις τουρκικές προκλήσεις τόσο σε επίπεδο ΝΑΤΟ, όσο και σε επίπεδο ΕΕ, ενώ επιτέθηκε στις Βρυξέλλες λέγοντας ότι είναι λάθος να αποδέχονται οι ευρωπαίοι την πρακτική της Ελλάδας.

