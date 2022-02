Κόσμος

Χουλουσί Ακάρ - Κορονοϊός: Θετικός και ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η επίσημη ανακοίνωση στο Twitter.

Μετά την είδηση πως ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του είναι θετικοί στον κορονοϊό και ο υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ.

O ίδιος έγραψε, μεταξύ άλλων στο Twitter, «συνεχίζουμε τη δουλειά μας με τις απαραίτητες προφυλάξεις».

MILLI SAVUNMA BAKANI HULUSI AKAR: “COVID-19 test sonucum pozitif c?km?st?r. Cok sukur sagl?k durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak cal?smalar?m?za devam ediyoruz.” — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) February 6, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: η ημέρα που ξεκληρίστηκε η κορυφαία ομάδα

Δολοφονία αστυνομικών στου Ρέντη: οργή στις οικογένειες για την άρνηση αποζημίωσης (βίντεο)

Μαξίμου: Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για τη βία στον αθλητισμό