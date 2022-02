Κοινωνία

Μενίδι: Ελεύθεροι ο αστυνομικός κι ένας πολίτης που κατηγορούνται για τον θάνατο άνδρα

Στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο αστυνομικός και ο 65χρονος άνδρας, οι οποίοι συνελήφθησαν στο Μενίδι στις αρχές τις εβδομάδας ως υπαίτιοι για τον θάνατο ενός 44χρονου Ρομά τον οποίο ξυλοκόπησαν όταν επιχείρησε να διαρρήξει διαμέρισμα.

Ο αστυνομικός έδωσε εξηγήσεις για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ ο 65χρονος κατηγορείται για συνέργεια στις πράξεις του αστυνομικού.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα επιχείρησε να κλέψει ένα κλιματιστικό από σπίτι της περιοχής και όταν έγινε αντιληπτός οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να τον καταδίωξαν και να τον χτύπησαν δυνατά στο σώμα και στο κεφάλι. Ο 44χρονος τους ξέφυγε πλην όμως κατέληξε λίγο μετά σε πάρκο της περιοχής.

Στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με πληροφορίες ο αστυνομικός, επικαλέστηκε νόμιμη άμυνα, καθώς ισχυρίζεται πως δέχθηκε επίθεση με φαλτσέτα από το θύμα ενώ δήλωσε συγκλονισμένος από την κατάληξη.

Με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα στον αστυνομικό επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ ο συγκατηγορούμενός του αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους.

