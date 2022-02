Οικονομία

Κορονοϊός – άδεια ασθενείας: Διευκρινίσεις από τον ΕΦΚΑ

Οδηγίες και διευκρινίσεις από τον ΕΦΚΑ για το επίδομα ασθενείας λόγω νόσησης από κορονοϊό.

Η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ανακοίνωσε ότι επεξεργάζεται την αναγκαία παραμετροποίηση/προσαρμογή της ηλεκτρονικής αίτησης επιδόματος ασθενείας, προκειμένου το προσεχές χρονικό διάστημα να μπορεί να χορηγείται ηλεκτρονικά η ειδική άδεια, λόγω covid-19, των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για χρονικό διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών, με απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α' 12) και της αρ. 6924/27.1.2022 (Β΄ 291) υπουργικής απόφασης.

Σε ανακοίνωσή του, ο e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει ότι δικαιούχοι είναι:

1. Οι εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε περίπτωση νόσησης από κορονοϊό, με απόδειξη θετικού διαγνωστικού τεστ, εφόσον δεν παρείχαν τηλεργασία.

2. Η ειδική άδεια μπορεί να παραταθεί ως κοινή άδεια ασθενείας, μόνο κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης.

3. Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτημα στον e-ΕΦΚΑ για λήψη παροχών σε χρήμα εντός οκτώ μηνών από το συμβάν.

«Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας για όσους δικαιούχους δεν μπορούν να υποβάλουν, μέχρι και σήμερα, το σχετικό αίτημα στον e-ΕΦΚΑ. Θα μπορέσουν να το υποβάλουν από τις 8 Μαρτίου, ημερομηνία κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραμετροποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης επιδόματος ασθενείας» διευκρινίζει ο φορέας.

