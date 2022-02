Αθλητικά

Προμηθέας Πατρών – Παναθηναϊκός: Στον τελικό με ανατροπή οι “πράσινοι”

Οι Αχαιοί προηγήθηκαν με διψήφιες διαφορές από το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά αυτό αφύπνισε το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το -14 της 1ης περιόδου, επικράτησε με 85-68 του Προμηθέα, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του φάιναλ φορ στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου και θα διεκδικήσει τον δεύτερο διαδοχικό τίτλο του και 21ο στο σύνολο στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στον αντίποδα, ο φιναλίστ 2020 και 2021, Προμηθέας, δεν θα είναι παρών σε έναν τρίτο διαδοχικό τελικό Κυπέλλου. Οι «πράσινοι» περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στον τελικό της Κυριακής (20/2, 17:00) από τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού, ΑΕΚ-Ολυμπιακός.

Ο Τζέρεμι Έβανς σημείωσε νταμπλ νταμπλ με 15 πόντους και 11 ριμπάουντ, πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Νεμάνια Νέντοβιτς με 17 πόντους, «πύργος» στο β΄ μέρος ο Παπαγιάννης με 12 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ 12 πόντους πέτυχε και ο Μέικον.

Από τον Προμηθέα που πάλεψε ξεχώρισαν οι Κέντρικ Ρέι (19π.) και Δημήτρης Αγραβάνης (14π., 9ρ.).

Χωρίς τον αρχηγό του, Ιωάννη Παπαπέτρου, παρατάχθηκε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» είχαν στη δωδεκάδα τον 21χρονο φόργουορντ, Νίκο Χουγκάζ. Ο Προμηθέας, από την άλλη, στερήθηκε των υπηρεσιών των Νίκου Γκίκα και Τζεράι Γκραντ. Ως εκ τούτου, ο τεχνικός των Αχαιών, Ηλίας Ζούρος, υποχρεώθηκε να δηλώσει στη δωδεκάδα τέσσερις εφήβους τους Τανούλη, Λάγιο, Μπαζίνα και Πλώτα.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 39-38, 50-58, 68-85

Διαιτητές: Φούφης, Παπαπέτρου, Κάρδαρης

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ηλίας Ζούρος): Ρέι 19 (1), Γκάντι 4, Χαντ 6, Αγραβάνης 14 (1), Ρογκαβόπουλος 3, Σίμπσον 11 (1), Άντριτς 9 (1), Μπαζίνας 2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Μέικον 12 (2), Παπαγιάννης 12, Μποχωρίδης 3 (1), Κασελάκης, Ουάιτ 12, Γιόβιτς, Νέντοβιτς 17 (2), Έβανς 15 (1), Μαντζούκας 6 (2), Σαντ-Ροος 8 (1)

