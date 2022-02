Κόσμος

Κολομβία: Μωρό έπεσε από τον 7ο όροφο και δεν έπαθε τίποτα! (βίντεο)

Για μικρό “surviror” έκαναν λόγο οι κάτοικοι της περιοχής, που είδαν το «θαύμα» να γίνεται.

Από τον έβδομο όροφο κτηρίου έπεσε ένα μωρό 8 μηνών, χωρίς να πάθει απολύτως τίποτα.

Το ατύχημα έγινε στην Κολομβία και το βρέφος έπεσε σε σημείο όπου υπήρχε άμμος και γρασίδι.

Οι κάτοικοι πάντως, της περιοχής έκαναν λόγο για θαύμα.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί έσκυψε στο παράθυρο όταν αυτό υποχώρησε και το παιδί βρέθηκε να πέφτει σε κενό 20 μέτρων.

Οι γιατροί έκαναν επίσης λόγο για θαύμα, αφού το μωρό δεν είχε ούτε κάταγμα.

Το ατύχημα πάντως έβαλε τους κατοίκους της πολυκατοικίας σε διαδικασία ανακαίνισης του χώρου.

Το μωρό «θαύμα» επισκέφτηκαν στο νοσοκομείο και αστυνομικοί.

