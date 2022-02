Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – μέτρα: Νέα χαλάρωση από σήμερα

Δείτε αναλυτικά τι αλλάζει από σήμερα, σε Εστίαση, γήπεδα και τηλεργασία.

Χαλαρώνουν ακόμη περισσότερο κάποια περιοριστικά μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό από σήμερα, Σάββατο 19 Φεβρουαρίου.

Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων συνεδρίασε την Τετάρτη, ανάβοντας το «πράσινο φως» για να επανέλθει κάποια κανονικότητα και αφού πρώτα αξιολόγησαν τα επιδημιολογικά δεδομένα και ανέλυσαν τους σκληρούς δείκτες της πανδημίας, δηλαδή τον αριθμό των θανάτων και τον αριθμό των εισαγωγών και των διασωληνώσεων στα νοσοκομεία.

Την Παρασκευή το απόγευμα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 18.605 νέα κρούσματα κορονοϊού, 80 νεκρούς και 470 διασωληνωμένους.

Βέβαια, όπως υποστηρίζουν σε όλους τους τόνους οι ειδικοί, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό και πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας.

Τι αλλάζει ως προς τα μέτρα από σήμερα

η άρση της απαγόρευσης της όρθιας διασκέδασης,

η έναρξη πραγματοποίησης των σχολικών εκδρομών,

η αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα στο 50% και

η εφαρμογή της τηλεργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στο 20%.

