Πάτρα: ασθενής το “έσκασε” από το νοσοκομείο

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε για τη σύλληψή του, καθώς πάσχει από λοιμώδες και εξαιρετικά μεταδιδόμενο νόσημα.

Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού είχε στηθεί μετά από συναγερμό που σήμανε στο νοσοκομείο της Πάτρας όταν ένας άνδρας παραβίασε τα μέτρα καραντίνας στο Νοσοκομείο του Ρίου και το "έσκασε".

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, ο άνδρας πάσχει από λοιμώδες και εξαιρετικά μεταδιδόμενο νόσημα (όχι κορονοϊός) και υπάρχει κίνδυνος διασποράς του και σε άλλους.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, καθώς υπήρχε μεγάλος κίνδυνος διασποράς του νοσήματος, συνελήφθη και οδηγείται πίσω στο Νοσοκομείο του Ρίου.

