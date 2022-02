Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: η Τουρκία πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά

Τι αναφέρει σε άρθρο του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για την προκλητική στάση της Άγκυρας αλλά και την αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στην προκλητική συμπεριφορά της Άγκυρας, έστειλε μέσα από άρθρο του στα "Παραπολιτικά" ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Η πρωτοβουλία για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης «καθίσταται ατελέσφορη όταν συνοδεύεται από συνεχιζόμενες παραβατικές συμπεριφορές της Τουρκίας (όπως οι υπερπτήσεις) που ακυρώνουν το σκοπό της και το πνεύμα της», δηλαδή «την προσέγγιση των δύο πλευρών». Αν η Τουρκία «έχει ειλικρινείς και καλές προθέσεις, θα πρέπει να αλλάξει αυτή της τη συμπεριφορά». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, με άρθρο του στα «Παραπολιτικά» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Υπογράμμισε ότι «οι συναντήσεις σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο εξακολουθούν να γίνονται, το κανάλι επικοινωνίας θα παραμένει και πρέπει να παραμείνει ανοικτό».

«Θεωρώ», ανέφερε, «ότι η Τουρκία δεν πρέπει να εγκαταλείψει τη διπλωματία».

«Είναι γεγονός», πρόσθεσε, «ότι στα ΜΜΕ καταγράφεται τελευταία έξαρση προκλητικών, επιθετικών και ευθέως προσβλητικών για τη χώρα μας δηλώσεων.

Εκτίμησε ότι «αυτές οι αντιδράσεις γίνονται κυρίως για εσωτερική κατανάλωση από την κοινή γνώμη της γείτονος».

«Εμείς», επισημαίνει, «θα συνεχίσουμε το έργο μας απτόητοι. Για να έχουμε απτά αποτελέσματα στο πεδίο της διπλωματίας πρέπει να είμαστε ακόμα καλύτεροι στην 'Αμυνα γι' αυτό και από τον Ιούλιο του 2019 εργαζόμαστε καθημερινά σκληρά για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Λύσαμε», τόνισε, «μια σειρά προβλημάτων που χρόνιζαν όπως οι συμβάσεις η εν συνεχεία υποστήριξης των Μιράζ 2000-5, των C-130, των C-27 και των ΝΗ-90. Γι' αυτό προχωρούμε στην αναβάθμιση 82 μαχητικών F-16 στην εκδοχή "Viper", προμηθευόμαστε τα 24 υπερσύγχρονα μαχητικά "Rafale" και παράλληλα 3+1 ψηφιακές φρεγάτες "Belh@rra" καθώς και τα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα Romeo και συνεχίζουμε».

«Σε αυτό το ολοκληρωμένο, προτεραιοποιημένο και κοστολογημένο σχέδιο εντάσσονται και οι πρόνοιες για το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων» συμπλήρωσε ο Ν. Παναγιωτόπουλος.

«Προτάσσουμε», συνέχισε, «την ενεργή Αμυντική Διπλωματία, έχοντας πετύχει τη δημιουργία και ενίσχυση ισχυρού πλέγματος συμμαχιών σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα για επαύξηση της εθνικής μας ισχύος και καθιστώντας τη χώρα μας πλέον βασικό πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή μας».

«Αυτό το πράττουμε διότι θέλουμε καλές σχέσεις και συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας με όλες τις χώρες της περιοχής με τις οποίες μοιραζόμαστε κοινές αρχές, αξίες και παράδοση. Διότι έτσι θα εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ευημερία για τους λαούς μας» καταλήγει στο άρθρο του ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

