Κορονοϊός – Ψαλτοπούλου: Η χρήση μάσκας είναι από τα τελευταία μέτρα που θα αρθούν

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την αργή, αλλά σταθερή αποκλιμάκωση στα επιδημιολογικά δεδομένα.

Το επιδημικό κύμα του στελέχους ‘Όμικρον φεύγει και η επίπτωση πλέον του κορονοϊού θα είναι πολύ μικρότερη στην υγεία μας, είτε λόγω προηγούμενης λοίμωξης από αυτόν, ή λόγω των δισεκατομμυρίων εμβολιασμών ή συνδυασμού λοίμωξης και εμβολιασμού, παράλληλα με τη χρήση των αντιιικών φαρμάκων και άλλων εξειδικευμένων σκευασμάτων.

Φαίνεται ότι στο άμεσο μέλλον, οι ευάλωτοι πληθυσμοί θα προστατεύονται με μάσκες υψηλής τεχνολογίας σε συνδυασμό και με την κοινωνική αποστασιοποίηση, αν απαιτείται.

Τα παραπάνω δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ντόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, επικαλούμενη άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Lancet που τιτλοφορείται: Η Covid -19 θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά η πανδημία φτάνει στο τέλος της.

Ιδιαίτερα σημαντικές οι επόμενες 2-3 εβδομάδες

Στη χώρα μας, αναφέρει η κ. Ψαλτοπούλου, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, λόγω της αργής, αλλά σταθερής αποκλιμάκωσης στην επιδημιολογική πορεία του κύματος Όμικρον της πανδημίας COVID-19. Περιγράφοντας την σημερινή επιδημιολογική εικόνα αναφέρει ότι το ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα, τα νέα κρούσματα της covid-19 και οι διασωληνωμένοι έχουν ελαφρά πτωτική πορεία, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία μειώνονται, ενώ οι θάνατοι παραμένουν σε υψηλές διψήφιες τιμές.

"Όπως συμβαίνει και με άλλες χώρες που προηγούνται στα επιδημικό κύμα της Όμικρον, οι επόμενες 2-3 εβδομάδες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Καθώς θα αρχίσουν να αίρονται σταδιακά τα περιοριστικά μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσης του SARS-CoV-2, μιλάμε για μια δυναμική διαδικασία συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης και αξιολόγησης.

Σε περίπτωση νέας έξαρσης κρουσμάτων και νοσηλειών μπορεί να καθυστερήσει η περαιτέρω άρση των μέτρων, εκτιμά η κ. Ψαλτοπούλου. "Επιπρόσθετα, παρόλο που η διενέργεια προληπτικού ελέγχου με self και rapid test θα περιοριστεί σταδιακά μόνο για τους ανεμβολίαστους και για συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις, η χρήση μάσκας προσώπου θα είναι από τα τελευταία μέτρα που θα αρθούν, ενώ μπορεί να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε εσωτερικούς χώρους με συνωστισμό και σε δομές φροντίδας υγείας".

Ο κίνδυνος για τους ανεμβολίαστους παραμένει

Πρόσφατες δημοσιεύσεις, αναφέρει η κ. Ψαλτοπούλου, δείχνουν ότι η ανοσία μετά από νόσηση ελαχιστοποιούταν στο ένα έτος για τους ανεμβολίαστους, ενώ παρέμενε ιδιαίτερα ικανοποιητική στο 90% αυτών που μετά την νόσηση εμβολιάστηκαν ακόμη και αν πέρασε 1.5 έτος. Σε άλλη δημοσιευμένη μελέτη φαίνεται ότι αν κάποιος έχει μολυνθεί από κορονοϊό, στη συνέχεια προλάμβανε την επαναλοίμωξη κατά 85-92% για το alpha, beta και delta στέλεχος, αλλά μόνο κατά 60% όταν η επαναλοίμωξη προερχόταν από το μεταλλαγμένο στέλεχος omicron. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα άτομα που παραμένουν ανεμβολίαστα ή μερικώς εμβολιασμένα με 1 ή 2 δόσεις του εμβολίου, χωρίς να έχουν προηγουμένως νοσήσει. Αυτοί οι πολίτες, και ιδιαίτερα όσοι είναι τρίτης ηλικίας και έχουν συννοσηρότητες (όπως παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, κάπνισμα, ανοσοκαταστολή) διατρέχουν τεράστιο κίνδυνο σοβαρής νόσου COVID-19, διασωλήνωσης και θανάτου.

Η κυρία Ψαλτοπούλου καταλήγει με την νέα πρόκληση που έχει μπροστά της η επιστήμη για την παρασκευή εμβολίων επόμενης γενιάς που να προστατεύουν και από τις μελλοντικές μεταλλάξεις του κορονοϊού και να δημιουργούν ισόβια ανοσία.

