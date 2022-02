Κόσμος

ΗΠΑ: συντριβή ελικοπτέρου δίπλα σε λουόμενους! (βίντεο)

Τρόμος και πανικός επικράτησαν στην παραλία, καθώς οι λουόμενοι έβλεπαν το ελικότπερο να κατευθύνεται προς το μέρος τους.







Απίστευτες στιγμές εκτυλίχθηκαν σε παραλία του Μαϊάμι των ΗΠΑ όταν ένα ελικόπτερο συνετρίβη στα νερά του ωκεανού λίγα μέτρα μακριά από τους λουόμενους σε μια πολυσύχναστη περιοχή που είναι δημοφιλής στους τουρίστες.

Δύο επιβάτες μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση και κανείς άλλος δεν φάνηκε να έχει τραυματιστεί.

Το αστυνομικό τμήμα του Μαϊάμι Μπιτς ανέφερε στο Twitter ότι έλαβε κλήση το απόγευμα του Σαββάτου (ώρα Φλόριντα) για τη συντριβή στην περιοχή ανοιχτά της Σάουθ Μπιτς.

Ένα βίντεο που μοιράστηκε η αστυνομία καταγράφει το ελικόπτερο να κατεβαίνει πάνω από τον ωκεανό και να πέφτει στο νερό την ώρα που οι κάποιοι έκαναν ηλιοθεραπεία και άλλοι κολυμπούσαν.

Η αστυνομία απέκλεισε ένα τμήμα της παραλίας δύο τετραγώνων, στην περιοχή όπου οι ταξιδιώτες συχνάζουν σε υπαίθριες καφετέριες, εστιατόρια και καταστήματα. Το αστυνομικό τμήμα δήλωσε ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανταποκρίνεται στο σημείο.

Aυτόπτης μάρτυρα δήλωσε πως «αυτά είναι πράγματα που ποτέ δεν θέλεις να δεις ή να μιλήσεις για αυτά. Ήταν 50 μέτρα από την παραλία, ακριβώς δίπλα σε όλους. Ήταν τρελό που κανείς δεν τραυματίστηκε». Ο πιλότος βγήκε από το αεροπλάνο και οι επιβάτες «φαίνονταν αναίσθητοι και σε κατάσταση σοκ».





