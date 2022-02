Κοινωνία

Καιρός: υψηλές θερμοκρασίες την Δευτέρα

Σε αυξημένα, σε σχέση με τα μέσα εποχικά, επίπεδα, θα κινηθεί ο υδράργυρος, ενώ ευνοείται η μεταφοράς σκόνης.

Εξίσου με την Κυρικαή η θερμοκρασία στη χώρα την Δευτέρα θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, 17 - 20 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και το βράδυ στη Μακεδονία.

Ανά περιοχές:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ: Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Το βράδυ τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Μακεδονία. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στα νότια νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ: Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, πιθανότητα ασθενων βροχών. Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και στην Κρήτη τοπικά έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΕΥΒΟΙΑ: Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.