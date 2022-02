Κόσμος

Πολωνία: Διαδηλώνουν υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι ήθελαν να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε μια ενδεχόμενη νέα ρωσική επίθεση σε βάρος της Ουκρανίας.

Εκατοντάδες ξεχύθηκαν στους δρόμους της Βαρσοβίας στην Πολωνία θέλοντας να διαδηλώσουν υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία, διαμαρτυρόμενοι για τη «νέα πιθανή επίθεση» της Ρωσίας.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Ουκρανίας, της Πολωνίας και της ΕΕ, καθώς και εμβλήματα της λευκορωσικής αντιπολίτευση. «Είμαστε με την Ουκρανία» έγραφε ένα πανό και «Μην αγγίζετε την Ουκρανία» ένα άλλο ενώ το πλήθος φώναζε ρυθμικά «Ο Πούτιν στο δικαστήριο!».

Η Δύση κατηγορεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι έχει συγκεντρώσει 150.000 στρατιώτες στα ουκρανικά σύνορα και σχεδιάζει μια εισβολή. Η Μόσχα από την πλευρά της το διαψεύδει και κατηγορεί την Ουκρανία ότι παραβιάζει τις διεθνείς συμφωνίες.

