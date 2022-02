Οικονομία

ΟΠΕΚΑ, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στους δικαιούχους από σήμερα μέχρι και την επόμενη Δευτέρα.

Περισσότερα από 2,1 δις ευρώ θα καταβληθούν σε τουλάχιστον 4,7 εκατομμύρια πληρωμές από σήμερα έως και την επόμενη Δευτέρα 28 του μηνός, από τον ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και τον ΟΠΕΚΑ.

Αναλυτικότερα:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθούν σχεδόν 4 εκατομμύρια πληρωμές με δαπάνη άνω των 2 δις ευρώ για κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου, νέα εφάπαξ και παροχές σε χρήμα:

Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου θα καταβληθεί ποσό 512,9 εκατ. ευρώ σε 1.095.261 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ, των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου θα καταβληθεί ποσό 513,1 εκατ. ευρώ σε 1.096.587 συνταξιούχους που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ με ΑΜΚΑ που λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.

Την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου θα καταβληθεί ποσό 454,3 εκατ. ευρώ σε 819.266 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Η διαδικασία καταβολής των συντάξεων Μαρτίου θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου, με την καταβολή 538,5 εκατ. ευρώ σε 906.769 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Θα καταβληθούν επίσης 17 εκατ. ευρώ σε 630 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Τέλος, 12,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 34,980 δικαιούχους ως παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

Από τον ΟΑΕΔ θα πιστωθούν περισσότερα από 44 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 66.000 δικαιούχων για επιδόματα, προγράμματα απασχόλησης και επιδοτούμενη άδεια μητρότητας:

22 εκατ. ευρώ σε 56.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

21 εκατ. ευρώ σε 8.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

500.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Από τον ΟΠΕΚΑ την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου (τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα) θα καταβληθούν τα προνοιακά και στεγαστικά επιδόματα σε περίπου 765.000 δικαιούχους.

Πρόκειται για τα: Επίδομα Παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Στέγασης, Επίδομα γέννησης, Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα, Στεγαστική Συνδρομή, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, Σύνταξη Υπερηλίκων.

