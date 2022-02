Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Τατσόπουλος: ο “Άγιος Παϊσιος, η αποβλάκωση και η “βιομηχανία θαυμάτων” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί κάνει λόγο για “θρησκευτικό παραμύθι”. Ποιους κατηγορεί για τα “θαύματα”. Τι λέει για την Θεία Κοινωνία και γιατί μιλά για προσβολή. Τι απαντά στον Σταμάτη Γονίδη και όσα έγραψε για εκείνον.

Στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό» βρέθηκε την Δευτέρα ο Πέτρος Τατσόπουλος, ο οποίος έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων με τα σχόλια του αναφορικά με την τηλεοπτική σειρά για τον «Άγιο Παϊσιο» και την άποψη πως δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως ιστορική αλήθεια, κάτι που δεν εδράζεται σε επιστημονικές αποδείξεις και δεδομένα.

Αρχικώς, ο Πέτρος Τατσόπουλος απάντησε στον Σταμάτη Γονίδη, o οποίος σε ανάρτηση του ανέφερε τα εξής:

«Όποτε με προσβάλει κάποιος, προσπαθώ να ανυψώσω την ψυχή μου τόσο ψηλά, ώστε η προσβολή να μην τη φτάνει. Για μένα, οι προσβολές είναι τα επιχειρήματα αυτών που έχουν άδικο. Ηθελα να μάθω και έψαξα ποιός είναι αυτός ο Τατσόπουλος που υποτιμά και προσβάλει το μεγαλείο της θείας Χάρις ενός ταπεινού άγιου ανθρώπου που έζησε τον διωγμό και έπειτα αφιέρωσε την ζωή του στον Θεό. Με δέος πολλοί Ελληνες παρακολούθησαν την σειρά του Αγίου Παισίου στη τηλεόραση και αυτός αποκαλεί όλο αυτο τον κόσμο αποχαυνομένο...

Το να μην μιλάς καλά [για κάποιον] δεν είναι απλά παράπτωμα, αλλά επιπλέον ποτίζει με κακό την ψυχή σου,αλλά εσύ τι ξέρεις απο ψυχή? Όταν μικρά ανθρωπάκια αρχίζουν να ρίχνουν μεγάλες σκιές, σημαίνει ότι ο ήλιος είναι κοντά στη δύση του και εσύ Τατσόπουλε ως αριστεροδέξιος κολαούζος πολιτικός που θα ήθελε και ως συγγραφέας που επίσης δηλώνεις να είχε πουλήσει εστω το ενα χιλιοστό απο τα βιβλία που έχουν γραφτεί για τον Αγιο Παίσιο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γής. Θά μείνεις στην ιστορία ως αυτός που πήδηξε την μισή Αθήνα κατά δική σου δήλωση. Τατσόπουλε,τις προσβολές σου γράψτες πάνω στην άμμο, τις ευεργεσίες σου,χάραξέ τες πάνω στο μάρμαρο. Σταμάτης»

Ο Πέτρος Τατσόπουλος σχολίασε δηκτικά πως «Έχω ακούσει τα πάντα αυτές τις ημέρες, μόνο με τον Γονίδη φοβήθηκα γιατί έχω ακούσει ότι μπορεί να μετακινεί αντικείμενα και δεν πάω στην κουζίνα μην τύχει και μου έρθει κανένα πιρούνι… Ξέραμε ότι είναι τσακωμένος με την λογική, τώρα είδαμε ότι είναι τσακωμένος και με την γραμματική, γιατί έγραψε της Θείας Χάρις και όλοι σκέφτονταν μήπως εννοεί την Αλεξίου».

Για τον Άγιο Παϊσιο και τις αποδειξεις

Ο Πέτρος Τατσοπουλος αναφέρθηκε στον Άγιο Παΐσιο λέγοντας πως είναι άλλο να λες ένα παραμύθι στα παιδιά, γνωρίζοντας ο αφηγητής πως πρόκειται για παραμύθι και άλλο να λες ένα «θρησκευτικό παραμύθι», όπως ανέφερε, συμπληρώνοντας πως «Όταν λες ένα “θρησκευτικό παραμύθι” η διαφορά είναι πως πιστεύεις και εσύ ο ίδιος ότι λες την αλήθεια. Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν σε άλλα θαύματα, οι Καθολικοί πιστεύουν και σε άλλα θαύματα από τους Ορθόδοξους και έχουν και μια “βιομηχανία θαυμάτων”. Καθένας πιστεύει τα δικά του θαύματα, αλλά δεν δέχονται τα θαύματα στα οποία πιστεύουν εκατομμύρια άλλοι».

«Όταν τα παιδιά ζητούν αποδείξεις, μιλάμε για αλήθειες εξ αποκαλύψεως, δεν υπάρχουν αποδείξεις», ανέφερε ο συγγραφέας, λέγοντας πως «υπήρχαν άνθρωποι που θεωρούσαν πως είναι φωτισμένοι, ορισμένοι πως είναι και Θεοί, όπως ο Ιησούς. Αν σου ζητήσει το παιδί αποδείξεις του λες μπήκες σε λάθος μαγαζί, στο μαγαζί της πίστης, δίπλα είναι το μαγαζί με τις αποδείξεις, που είναι μέσα κάτι τρελοί, κάτι επιστήμονες, που όταν λένε κάτι και το αποδεικνύουν τους δίνουν και το Νόμπελ».

Για την αποβλάκωση

«Πως φθάσαμε στην αποβλάκωση; Είναι μια παραγωγή της Μονής Βατοπαιδίου. Πολύ καλά έκανε ο σταθμός που το παρουσιάζει από θέμα τηλεθέασης. Όμως για πρώτη φορά μεταπολιτευτικά, ένα “θρησκευτικό παραμύθι”, που οι διάλογοι του είναι κατηχητικού της χριστιανικής θρησκείας, θα μπορούσε να είναι οποιασδήποτε άλλης θρησκείας προβάλλεται και διαφημίζεται όχι ως θρησκευτικό δράμα βασισμένο σε ιστορικά στοιχεία, αλλά προβάλλεται παντού ως βιογραφική σειρά, δηλαδή ως αλήθεια, ως ιστορική αλήθεια, ενώ δεν υπάρχουν αποδείξεις για όλα αυτά».

Για την αγωγή

Σε βάρος του Πέτρου Τατσόπουλου έχει ασκηθεί μήνυση και αγωγή από ιστότοπο εκκλησιαστών ειδήσεων, με τον συγγραφέα να απαντά πως «δεν είναι λάθος η αγωγή, είναι λάθος το site όλο. Ζητούν 200.000 ευρώ. Με τι ανείπωτο θράσος μου ζητάνε 200.000 ευρώ; Τους είπα ότι οι πρώτοι που μου ζητάνε χρήματα, μετά την Χρυσή αυγή είναι αυτοί».

«Καθημερινά στα δελτία ειδήσεων ακούμε ο τάδε κατέληξε από κορονοϊό μετά από συμβουλή του πνευματικού του που του είπε να μην εμβολιαστεί. Και αναρωτιέμαι όλους αυτούς τους πνευματικούς, μέσα σε πολλά πολλά εισαγωγικά, δεν θα τους καλέσει ένας εισαγγελέας να τους πει ως τι μιλάτε;», ανέφερε ο συγγραφέας.

Είπε ακόμη, μεταξύ άλλων, πως «μετά το πρώτο lockdown, έβγαιναν πολλοί επώνυμοι και έλεγαν εγώ δεν θα πάθω τίποτα, γιατί πιστεύω. Έβγαινα επιστήμονες και έλεγαν μεέρι να δούμε τι ακριβώς είναι αυτός ο ιός, μην κοινωνήσετε με το ίδιο κουτάλι ή μην κοινωνήσετε για ένα διάστημα. Αυτοί στο site έγραφαν ακόμη και αν κάποιος ρίξει αρσενικό στην Θεία Κοινωνία δεν θα πάθετε τίποτα, προτρέποντας ανθρώπους να παίρνουν ποντικοφάρμακο μαζί με Θεία Κοιωνία»

Στο τέλος της συζήτησης, ο Πέτρος Τατσόπουλος σημείωσε «εγώ δεν πιστεύω στον Θεό. Κόντεψα να πεθάνω και μου έλεγαν «ο Θεός σου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και εσύ δεν το ανανωρίζεις». Σκέφτονται όλοι αυτοί πόση οδύνη προκαλούν και πως προσβάλλουν τους θρησκευόμενους ανθρώπους που προσεύχονται για έναν δικό τους άνθρωπο που κινδυνεύει για να σωθεί και πεθαίνει, πόσο φορτίο τους ρίχνουν επειδή δεν σώθηκε ο άνθρωπος τους;»

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες

Πέθανε ο Θόδωρος Κάλβος

“Euroferry Olympia” - Σύζυγος αγνοούμενου: είναι ζωντανός και περιμένει βοήθεια, αλλά… (βίντεο)