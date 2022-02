Life

“Ήλιος”: αντίστροφη μέτρηση για τον Δημήτρη Λαΐνά (εικόνες)

Ολοκληρώνεται η συμμετοχή ενός από τους βασικότερους χαρακτήρες της σειράς του ΑΝΤ1

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Δημήτρη Λαΐνά, τον πρωταγωνιστικό ρόλο της σειράς του ΑΝΤ1, «Ήλιος», έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς ο αστυνομικός που ενσαρκώνει ο Γιώργος Καραμίχος σκοτώνεται μπροστά στην Αλίκη.





Τι θα δούμε απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Ο Δημήτρης προσπαθεί με κάθε τρόπο να φτάσει στον σπίτι της Αλίκης για να προλάβει να τη σώσει από τους ανθρώπους του Τζαφάρ.

Η Αθηνά απογοητεύεται από την συμπεριφορά του Αχιλλέα όταν του ανακοινώνει πως θέλει να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και να γίνουν οικογένεια οι δυο τους με το μωρό.

Ο Ιάσωνας αισθάνεται ενοχές με την απόφασή του να φύγει για το εξωτερικό.

Ο Χρήστος ανακαλύπτει ένα στοιχείο που τον οδηγεί εσπευσμένα στο σπίτι της Αλίκης… Όταν φτάνει εκεί θα είναι ήδη αργά…





