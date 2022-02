Υγεία - Περιβάλλον

Θεοδωρίδου - κορονοϊός: δεν αποκλείεται επανεμφάνιση νέου κύματος στο άμεσο μέλλον

Διευκρινίσεις έδωσε σχετικά με τα νέα εμβόλια, την 4η δόση αλλά και το αντιεμβολιαστικό κίνημα που είναι παγκόσμιο φαινόμενο.

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία η οποία διαφαίνεται διεθνώς για το τέλος της πανδημίας, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού Μαρία Θεοδωρίδου -απόψε στην καθιερωμένη ενημέρωση του υπουργείου υγείας -είπε ότι οι ανεμβολίαστοι παραμένουν η πιο ευάλωτη ομάδα, καθώς σύμφωνα με τους επιδημιολόγους δεν αποκλείεται επανεμφάνιση ενός νέου κύματος κορονοϊού στο άμεσο μέλλον.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «είναι λάθος να πιστέψουν ότι η πανδημία πέρασε χωρίς τη συμμετοχή τους» και τόνισε για μία ακόμη φορά ότι ο εμβολιασμός παραμένει προς το παρόν το ισχυρότερο όπλο ενάντια στην πανδημία.

Η κυρία Θεοδωρίδου διευκρίνισε σήμερα ότι το εμβόλιο της Novavax που θα έρθει σύντομα στη χώρα μας, αφορά μόνον στον αρχικό εμβολιασμό ενώ αυτό που παρασκευάζεται από την εταιρεία Sanofi, είναι σχεδιασμένο και θα λειτουργήσει ως αναμνηστική δόση, ανεξάρτητα από τον τύπο εμβολίου που έχει προηγηθεί.

Για ακόμη μία φορά, υπενθύμισε ότι τρεις μήνες μετά την τρίτη δόση μπορούν να κάνουν την τέταρτη δόση, άτομα με ανοσοκαταστολή, δηλαδή άνθρωποι που έχουν μεταμοσχευθεί, που είναι σε αιμοκάθαρση ή λαμβάνουν ανοσοτροποποιητικά φάρμακα.

Για τα παιδιά και τους εφήβους ηλικίας 5 έως 17 ετών επανέλαβε πως ήδη έχει εγκριθεί η τρίτη δόση αν έχουν χρόνια νοσήματα που σχετίζονται με ανοσοκαταστολή, ενώ συζητείται για την ίδια κατηγορία και η τέταρτη δόση προσέθεσε και η κυρία Θεοδωρίδου.

Η ίδια τόνισε για ακόμη μία φορά ότι εμπλουτίζεται συνεχώς η γνώση για την χρήση των εμβολίων διεθνώς και ότι φαίνεται πως τα εξουδετερωτικά αντισώματα μειώνονται με την πάροδο του χρόνου, τόσο μετά από τη φυσική νόσηση όσο και μετά από τον εμβολιασμό.

Όμως εξήγησε ότι η υβριδική ανοσία, η ενισχυμένη δηλαδή ανοσία είναι σημαντική μετά από νόσηση και εμβολιασμό, ανεξάρτητα με το τι προηγήθηκε από τα δύο.

Επίσης, εξήγησε ότι τα κύτταρα μνήμης συνεχίζουν να μας προστατεύουν ακόμη κι αν τα αντισώματα δείχνουν στην εξέταση να είναι χαμηλά.

Η κυρία Θεοδωρίδου αναφέρθηκε επίσης στο αντιεμβολιαστικό κίνημα και είπε ότι έχει επηρεάσει αρνητικά τον εμβολιασμό των παιδιών με τα κλασσικά εμβόλια, σε διεθνές επίπεδο. Αναφερόμενη σε μελέτη, είπε ότι τέσσερις στους 10 γονείς δεν γνωρίζουν ότι η ιλαρά είναι ένα θανατηφόρο νόσημα και κάλεσε τους γονείς να μην παραλείπουν τους εμβολιασμούς των παιδιών για να μην ξαναδούμε λοιμώδη νοσήματα τα οποία ήταν ξεχασμένα.

Η ίδια εξέφρασε την ελπίδα ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να επιτευχθεί ο στόχος του ΠΟΥ ώστε να έχει εμβολιαστεί πάνω από το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού για τον κορονοϊό, καθώς αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό τείχος ανοσίας διεθνώς και έκλεισε την τοποθέτησή της τονίζοντας για μία ακόμη φορά ότι ο τομέας των εμβολιασμών δεν επιδέχεται καμιά χαλάρωση.

