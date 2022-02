Κόσμος

Μπουρκίνα Φάσο: Δεκάδες νεκροί μετά από έκρηξη σε παράνομο μεταλλείο χρυσού

Τουλάχιστον 59 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παρακείμενα σπίτια φτιαγμένα από λαμαρίνα. Φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί και θα συμπεριλαμβάνει και παιδιά.

Τουλάχιστον 59 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, πολλοί σοβαρά όταν εξερράγη αποθηκευμένη ποσότητα δυναμίτιδας σε αυτοσχέδιο μεταλλείο χρυσού στην Μπουρκίνα Φάσο, πάμπτωχη χώρα του Σαχέλ.

Η έκρηξη στο χρυσωρυχείο, στην επαρχία Πονί (νοτιοδυτικά) χθες το απόγευμα, κατέστρεψε αρκετά σπίτια φτιαγμένα από λαμαρίνα στην περιοχή. Ανάμεσα στα θύματα είναι πολλές γυναίκες και παιδιά.

Τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι ο απολογισμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς πολλοί από τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στα χρυσωρυχεία που λειτουργούν χωρίς άδεια όπως θα ανέμενε κανείς δεν υπάρχει ο παραμικρός έλεγχος των αρχών και δεν τηρούνται κανονισμοί ασφαλείας. Συχνά εργάζονται σε αυτά παιδιά. Τα δυστυχήματα είναι συχνά.

Η Μπουρκίνα Φάσο εξάλλου είναι αντιμέτωπη με τζιχαντιστικές οργανώσεις που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος και προσπαθούν να καταλάβουν χρυσωρυχεία ώστε να εξασφαλίσουν πηγές χρηματοδότησης. Ωστόσο, η έκρηξη έγινε μακριά από τις περιοχές όπου δρουν και δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ότι επρόκειτο για κάτι άλλο από δυστύχημα.

