Δολοφονία στην Μεσσηνία: “ο φονιάς ρωτούσε στο χωριό αν έγινε κανένα έγκλημα” (βίντεο)

Ανακάλεσαν την αρχική ομολογία πατέρας και γιοί που κατηγορούνται για τον φόνο. Ποιο άλλο πρόσωπο ενεπλάκη στο φονικό. Συγκλονίζει ο αδελφός του άνδρα που βρέθηκε δολοφονημένος στο χτήμα του.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τρίτη ο αδελφός του άνδρα που βρέθηκε δολοφονημένος στο χωράφι του, σύμφωνα με την αστυνομία, από έναν πατέρα και τα δύο παιδιά του, που είχαν πάει ως εργάτες για να φροντίσουν τις ελιές του άτυχου άνδρα.

Όπως είπε ο κ. Στραβόλαιμος, αδελφός του δολοφονημένου άνδρα, «στην αρχή ομολόγησαν ότι τον σκότωσαν ο πατέρας και τα δύο παιδιά, μετά ανακάλεσαν και είπαν ότι τον σκότωσαν πατέρας, γιός και μια νύφη».

«Εκείνη την ημέρα πήγαν στο χτήμα για να τον ληστέψουν και τον σκότωσαν για να μην αφήσουν ίχνη. Τον βρήκαμε σκοτωμένο στο χτήμα, χτυπημένο στο κεφάλι με ένα σίδερο ή ένα ξύλο. Του πήραν τα λεφτά από την τσέπη του, δύο κινητά, μια σκάλα και μηχανήματα που είχε μαζί του».

«Ο αδελφός μου ήταν συνταξιούχος εκπαιδευτικός, λεφτά είχε χτήματα είχε, αδέλφια είχε που τον βοηθάγανε», είπε ο αδελφός του θύματος.

Σύμφωνα με τον κ. Στραβόλαιμο, «όπως μάθαμε είχαν έρθει από τους Γαργαλιάνους στην περιοχή, είχαν πάει στο Χατζή (χωριό της Πυλίας) και είχαν φεσώσει όλον τον κόσμο και αργότερα ήρθαν στο Πεταλίδι».

»Έβαλε βενζίνη βερεσέ και μετά τον φόνο πήγε να πληρώσει βενζίνη με ένα 100ευρω και ρώτησε τον βενιζνά (σημ: ο πατέρας που κατηγορείται για την δολοφονία), αν άκουσε μήπως έγινε κανένα έγκλημα στο Πεταλίδι;».

