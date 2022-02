Κοινωνία

“Euroferry Olympia” - Οδηγός: ο ένας αγνοούμενος ήταν μέσα στο φορτηγό του (βίντεο)

Λεπτομέρειες που μπορεί να βοηθήσουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του Νίκου Μπεκιάρη, μετέφερε ένας οδηγός φορτηγού, που είχε παρκάρει δίπλα σε εκείνο του αυτοκινητιστή που εγκλωβίστηκε στο πλοίο.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τρίτη ο οδηγός ενός φορτηγού, που ταξίδευε στο μοιραίο δρομολόγιο του «Euroferry Olympia», στο οποίο εκδηλώθηκε η φονική φωτιά την Παρασκευή τα ξημερώματα.

Ο οδηγός του φορτηγού ανέφερε αναλυτικές πληροφορίες για το που και πως ακριβώς βρισκόταν σταθμευμένο το φορτηγό του Νίκου Μπεκιάρη ή «Νίκου του επαγγελματία» όπως αποκαλούσαν οι άνθρωποι της πιάτσας των μεταφορών, τον έναν από τους δύο Έλληνες οδηγούς φορτηγού που αγνοείται για πέμπτη ημέρα.

Σημείωσε πως ο αγνοούμενος οδηγός είχε μείνει στο αυτοκίνητο του στο γκαράζ, στην διάρκεια του ταξιδιού, σημειώνοντας πως «εγώ ήμουν στην καμπίνα γι’ αυτό και μιλάμε τώρα».

Όπως είπε στον Γιώργο Παπαδάκη, δίνοντας ακριβή σημεία βάσει και εικόνων που προβάλλονταν την στιγμή εκείνη στον «αέρα» της εκπομπής», ο Νίκος Μπεκιάρης είχε σταθμεύσει σχεδόν δίπλα στο δικό του φορτηγό, στο δεύτερο γκαράζ, στο κεντρικό γκαράζ του πλοίου.

Ο οδηγός προσέθεσε ότι «η δεξιά του πόρτα (σημ: του φορτηγού του αγνοούμενου), η πόρτα του συνοδηγού, δεν ανοίγει για κανέναν λόγο, είναι κολλημένο στα σίδερα του πλοίου, είναι με την όπισθεν βαλμένο το φορτηγό μέσα στο πλοίο, δεν είναι με την μούρη βαλμένο το αυτοκίνητο».

Σχετικά με το εάν θα μπορούσε να αντιδράσει και να διασωθεί ο οδηγός, εάν αντιλαμβανόταν την φωτιά νωρίς, ανέφερε πως «για να φύγει από το αμάξι του, έπρεπε να σπάσει το παρμπρίζ και να περπατήσει πάνω στις οροφές των αυτοκινήτων», καθώς τα αυτοκίνητα ήταν σταθμευμένα το ένα κολλητά στο άλλο, στο γκαράζ του πλοίου.

Μάλιστα, όπως με παράπονο και στενοχώρια ανέφερε στον τηλεοπτικό αέρα, προσπαθεί επί τρεις ημέρες να βρει άκρη σε κάποια υπηρεσία για να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες, που ίσως βοηθήσουν στην έρευνα για τον αγνοούμενο, αλλά όπως είπε «πουθενά δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα».

