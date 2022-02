Life

“The 2Night Show” – Πιλίδης: Η μάνα μου πούλησε τα χρυσαφικά της για να κατέβω στους αγώνες

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής πάλης μίλησε για την πορεία του στον πρωταθλητισμό, τις οικονομικές δυσκολίες που πέρασε, αλλά και για την πρόσφατη εμπειρία σε reality.

Στην παρέα του «The 2Night Show», προσκεκλημένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε τη Δευτέρα ο Γιωρίκας Πιλίδης. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής πάλης μίλησε για την πορεία του στον πρωταθλητισμό, τις οικονομικές δυσκολίες που πέρασε, αλλά και για την πρόσφατη εμπειρία του στο «Survivor».

«Δεν ήταν για εμένα το Survivor. Η ζωή μου είναι ο αθλητισμός. Κανονικά τρώω 5.000 θερμίδες την ημέρα και εκεί έτρωγα ούτε 200. Αυτό που με δυσκόλευε ήταν η συμβίωση μέσα σε μία ομάδα με πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες. Μετά τις 15 μέρες άρχισε να παθαίνει σοκ ο οργανισμός μου σηκωνόμουν και ζαλιζόμουν. Περνούσα δύσκολα».

Στο Survivor είπε πως μπήκε «για να με αναγνωρίσει ο κόσμος. Ήθελα να με αναγνωρίσει ως παγκόσμιο αθλητή, αλλά τελικά με αναγνώρισε ως survivor. Ένιωσα ότι κάποιοι στενοχωρήθηκαν πραγματικά (όταν έφυγα). Σαν να ήταν φίλοι μου. Η Ευρυδίκη, η Βρισηίδα κι η Αθηνά. Ο Βισκαδουράκης ήταν ο μόνος, ο οποίος όταν με έβλεπε τη νύχτα πως ταλαιπωριόμουν και δεν κοιμόμουν, μου έλεγε φίλε έχεις μια καριέρα. Σήκω και φύγε» είπε ο Γιωρίκας Πιλίδης.

«Μην χαλάσεις όλο αυτό που έχεις χτίσει για ένα παιχνίδι. Γιατί όντως ταλαιπωριόμουν κι όταν είχα πρωτοπεί στα κορίτσια ότι θα φύγω, έπαθαν πλάκα. Πραγματικά τα αγάπησα αυτά τα πλάσματα» ανέφερε ο Γιωρίκας Πιλίδης.

Επίσης, περιέγραψε με συγκίνηση τις θυσίες της μητέρας του προκειμένου να συμμετάσχει σε αγώνες πάλης, αλλά και τον τρόπο που της το ανταπέδωσε, όταν πήρε το πρώτο του μετάλλιο.

«Ξεκίνησα δύσκολα. Δεν είχαμε λεφτά για να πάω στους αγώνες αναγκαστήκαμε με τη μάνα μου να πουλήσουμε όλα τα χρυσαφικά μας για να μπορέσω να κατέβω στους αγώνες. Όταν πήρα την πρώτη μου χορηγία είπα στη μάνα μου να σταματήσει από τη δουλειά της. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μετάλλιο που μπόρεσα να κάνω τη μητέρα μου να σταματήσει από το σουπερμάρκετ που δούλευε» είπε.

