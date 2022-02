Life

“The 2Night Show” με εκλεκτή παρέα την Τρίτη (εικόνες)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται απόψε τρεις μοναδικούς καλεσμένους.



Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Κατερίνα Στικούδη, η οποία κάνει μια «Grande» και άκρως εντυπωσιακή είσοδο, χορεύοντας με τα κορίτσια της και «απογειώνοντας» το στούντιο! Η πολυτάλαντη Κατερίνα μιλάει για τον ερχομό του μωρού της και τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή και την «κοσμοθεωρία» της.

Επίσης, εξηγεί γιατί νιώθει χαρούμενη που μοιάζει στον πατέρα του, Βαγγέλη Σερίφη, αλλά και πόσο «καρμικό» ήταν το όνομα που θα δώσουν στον μικρό τους. Είναι στα άμεσα σχέδιά τους η απόκτηση και δεύτερου παιδιού; Πώς ήταν η εμπειρία της ως εγκυμονούσα συμπαρουσιάστρια στο «J2US»; Τέλος, μιλάει για τα επαγγελματικά της σχέδια και για τη θεατρική παράσταση στην οποία θα συμμετέχει από το Φθινόπωρο.

Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και ο Γιάννης Κωνσταντάτος, ο Δήμαρχος Αργυρούπολης- Ελληνικού. Διανύοντας τη δεύτερη θητεία του ως Δήμαρχος, μιλάει για την αποδοχή, αλλά και τη συμπαράσταση των δημοτών του στο έργο που έχει αναλάβει. Πώς κατάφερε να κάνει προσωπική αξιολόγηση σε 500 υπαλλήλους του Δήμου; Γιατί ο Δήμος υποστήριξε την επένδυση – αξιοποίηση του Ελληνικού;

Τι εικόνα θα έχει η παραλία Ελληνικού μόλις ολοκληρωθεί το έργο; Σε πόσο καιρό θα είναι έτοιμο το έργο για τα ΑμεΑ; Επίσης, δεν παραλείπει να αναφερθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, στους βανδαλισμούς δημοσίων χώρων, αλλά και στην «ποινή» που ο ίδιος προτείνει για όσους τα προκαλούν. Τέλος, «συστήνει» στο κοινό και μια άλλη πλευρά της προσωπικότητάς του, τη συγγραφική, παρουσιάζοντας τα έργα του.

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Άγγελος Πεντάρης, ο νεαρός ντράμερ που καθήλωσε κοινό και κριτές, με την εμφάνισή του στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο». Ο Άγγελος περιγράφει πώς η δύναμη της ψυχής του «νίκησε» το σώμα του και πώς κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Επίσης, μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα από τις ατελείωτες ώρες φυσιοθεραπείας, το πρώτο ταξίδι του στην Αμερική και τις σπουδές μουσικής στο Λος Άντζελες, τη συμπαράσταση της οικογένειάς του και τα λόγια της φυσιοθεραπεύτριάς του που έγιναν «οδηγός» σε κάθε του βήμα, μέχρι και την προσπάθειά του να εμπνεύσει κι άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

