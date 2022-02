Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τσιόδρας: Η Όμικρον οδηγεί σε σταθεροποίηση της κατάστασης

«Δεν είμαστε στο τέλος της ιστορίας, αλλά ίσως είμαστε στο τέλος αυτού που ονομάζουμε επείγουσα φάση» είπε ο κ. Τσιόδρας.



Σε σταθεροποίηση της κατάστασης, αναφορικά με την πανδημία, οδηγεί η μετάλλαξη Όμικρον, σύμφωνα με όσα ανέφερε, στη διάρκεια ομιλίας του σε ημερίδα με θέμα «Δύο χρόνια πανδημίας Covid-19: Προκλήσεις και διδάγματα για τις Ένοπλες Δυνάμεις», ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο κ. Τσιόδρας προέβλεψε σταδιακή επάνοδο στην κανονικότητα, με ταυτόχρονη συνέχιση της επιτήρησης της πορείας του κορωνοϊού, προειδοποιώντας πως «δεν είμαστε στο τέλος της ιστορίας, αλλά ίσως είμαστε στο τέλος αυτού που ονομάζουμε επείγουσα φάση».

Ο καθηγητής πρόσθεσε ότι η κάθε χώρα πρέπει να βρει το δικό της κατάλληλο μονοπάτι για τη μετάβαση στην κανονικότητα, βασιζόμενη στα επιδημιολογικά δεδομένα και στη δημογραφία της. «Ειδικά για την Ευρώπη, το πλάνο ελευθερίας είναι η επόμενη προτεραιότητα» τόνισε. «Οι καθηγητές από την Οξφόρδη λένε να μην ξεγελιόμαστε, διότι η Όμικρον θα μας αγγίξει όλους, άρα αυτό με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ίσως είναι η επιστροφή μας σε μία σταθερότητα, σε μία αλλαγή τρόπου σκέψης αλλά και σωστή αντιμετώπιση με όλα τα όπλα της επιστήμης» ήταν το σχόλιό του.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο κ. Τσιόδρας είπε ότι «παρά το γεγονός πως ο αριθμός των κρουσμάτων φαίνεται να είναι μεγάλος, την ίδια στιγμή, δεν είναι αντίστοιχος και ο αριθμός θανάτων, κάτι που οφείλεται στην Omicron, η οποία προκαλεί ηπιότερη νόσο. Την ίδια στιγμή είναι σημαντικό ότι αυξάνεται και η εμβολιαστική κάλυψη». Όπως ανέφερε, η προστασία από σοβαρή νόσο και θάνατο ανεβαίνει περίπου στο 100% με τις τρεις δόσεις του εμβολίου. «Στη χώρα μας, είχαμε την πρόληψη περίπου 20.000 θανάτων» χάρη στους εμβολιασμούς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, μέσα στους επόμενους μήνες και σίγουρα το επόμενο έτος, η επιτήρηση θα αφορά περισσότερο τις νοσηλείες, τη σοβαρή αναπνευστική νόσο, τις νοσηλείες σε ΜΕΘ, τον αριθμό των διασωληνωμένων και των θανάτων. «Δηλαδή θα πάψουμε να καταμετράμε τα κρούσματα» σημείωσε.

Σχολιάζοντας την αξία ενός ειδικού εμβολίου για τη μετάλλαξη Όμικρον, ο κ. Τσιόδρας είπε ότι τα δεδομένα από πειραματόζωα, δείχνουν ότι οι τρεις δόσεις με το υπάρχον εμβόλιο ίσως είναι προτιμότερες. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην «υβριδική ανοσία», τον συνδυασμό της φυσικής ανοσίας με την ανοσία από το εμβόλιο που οδηγεί σε μία πολύ δυναμικότερη απάντηση του οργανισμού απέναντι στη λοίμωξη.

Ο καθηγητής μίλησε και για την τεράστια επίδραση της πανδημίας στην πνευματική υγεία του πληθυσμού, με 53 εκατ. ανθρώπους παγκοσμίως να παρουσιάζουν μείζονα κατάθλιψη και 76 εκατ. περιπτώσεις αγχώδους διαταραχής.

