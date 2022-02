Οικονομία

Ουκρανία - ΥΠΕΝ για φυσικό αέριο: πως θα διασφαλιστεί ο εφοδιασμός

Τι αναφέρει κορυφαίος παράγοντας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την στρατηγική σχετικά με την διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.

Η διασφάλιση εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού σε περίπτωση διαταραχής της ροής φυσικού αερίου από τη Ρωσία, η οποία κάλυψε πέρυσι το 45% των συνολικών εισαγωγών στη χώρα, είναι η στρατηγική που ακολουθεί η χώρα για την αντιμετώπιση πιθανής κρίσης.

Σύμφωνα με κορυφαίο παράγοντα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η διαταραχή του εφοδιασμού με φυσικό αέριο ρωσικής προέλευσης δεν είναι το πιθανότερο σενάριο, ωστόσο δεν αποκλείεται αν κλιμακωθεί η κρίση να υπάρξουν επιπτώσεις στις τιμές. Σε κάθε περίπτωση η χώρα προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και στο πλαίσιο αυτό:

Γίνεται προγραμματισμός για διασφάλιση εφοδιασμού των εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα με συνεχή εκφόρτωση πλοίων. Η χρήση της Ρεβυθούσας είναι ήδη αυξημένη εφέτος και αν χρειαστεί θα αναζητηθούν περισσότερα φορτία ΥΦΑ.

Υπάρχει ετοιμότητα για τροφοδοσία με πετρέλαιο ντίζελ των μονάδων φυσικού αερίου που έχουν τεχνικά αυτή τη δυνατότητα. Έτσι αν χρειαστεί θα μειωθεί η ζήτηση για φυσικό αέριο με προορισμό την ηλεκτροπαραγωγή αλλά και θα διασφαλιστεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ελληνικό σύστημα διαθέτει σήμερα τέσσερα σημεία εισόδου φυσικού αερίου. Είναι το Σιδηρόκαστρο που κάλυψε πέρυσι το 45,5 % των εισαγωγών, η Ρεβυθούσα (31,8 %), η διασύνδεση με τον αγωγό ΤΑΡ στη Νέα Μεσημβρία (17,51 %) και ο ελληνοτουρκικός αγωγός (Κήποι Έβρου) που κάλυψε το 5,17 %. Το ρωσικό φυσικό αέριο διοχετεύεται στην Ελλάδα μέσω αγωγών που διέρχονται από την Τουρκία και τη Βουλγαρία.

Η εικόνα που μεταφέρεται από αρμόδια στελέχη είναι πως δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής διαταραχή στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο. Ενώ και σε επίπεδο τιμών η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αντιδρά επί του παρόντος ομαλά καθώς η τιμή του ρεύματος στο Χρηματιστήριο διαμορφώνεται σήμερα Τετάρτη στα 188,39 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή ουσιαστικά στα χθεσινά επίπεδα (ήταν 187,55 ευρώ).

