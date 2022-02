Αθλητικά

Ακαπούλκο - Ζβέρεφ: αποβολή μετά την επίθεση σε διαιτητή (βίντεο)

Ο Γερμανός τενίστας έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε σε διαιτητή βρίζοντας τον και χτυπώντας με μανία τη ρακέτα του στην καρέκλα του διαιτητή.

Αποβλήθηκε από τη συνέχεια του τουρνουά στο Ακαπούλκο ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, μετά τον εκνευρισμό του και το επεισόδιο που προκάλεσε με τον διαιτητή για τον 1ο γύρο του διπλού του Abierto Mexicano.

Ο Γερμανός πρωταθλητής έχασε εντελώς την ψυχραιμία του, χτύπησε την καρέκλα του διαιτητή με τη ρακέτα του και τον έβρισε. Η οργανωτική επιτροπή του μεξικάνικου τουρνουά αντέδρασε άμεσα και αποφάσισε τον αποβάλλει από το τουρνουά, στερώντας του έτσι τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον τίτλο του!

Ο 24χρονος Γερμανός και ο συμπαίκτης του, Μαρσέλο Μέλο, ηττήθηκαν σήμερα από τους Λόιντ Γκλάσπουλ και Χάρι Ελιοβάαρα με 6-2, 4-6, 10-6, για τον 1ο γύρο του διπλού. Το επεισόδιο ξέσπασε στο 8-6 του τάι μπρέικ, όταν η επιστροφή του Ελιοβάαρα βρήκε τη γραμμή σύμφωνα με τον διαιτητή και έγινε το 9-6. Ο Ζβέρεφ διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας πως ήταν εκτός γραμμής, αλλά ο διαιτητής δεν άλλαξε την απόφασή του επιμένοντας πως η μπάλα ήταν μέσα.

Ο Ζβέρεφ έχασε τη ψυχραιμία του και χτύπησε πολλές φορές τη ρακέτα του στην καρέκλα του διαιτητή, στολίζοντας τον και με διάφορα κοσμητικά επίθετα. Οι διοργανωτές λίγες ώρες μετά ανακοίνωσαν την αποβολή του «εξαιτίας αντιαθλητικής συμπεριφοράς».

