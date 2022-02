Κόσμος

Ερντογάν για F-16: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ προχωράνε καλά

Ο «Σουλτάνος» φιλοδοξεί να παίξει το ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ Ουκρανίας και Τουρκίας, χωρίς να παίρνει θέση με την μια ή την άλλη πλευρά.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως οι συνομιλίες της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εκσυγχρονισμό των μαχητικών αεριωθουμένων F-16 προχωρούν καλά, μετέδωσαν σήμερα το δίκτυο HaberTurk και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ερντογάν φέρεται να δήλωσε σε δημοσιογράφους επί του αεροπλάνου με το οποίο επέστρεφε από ταξίδι του στην Αφρική πως η κρίση ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία κατέδειξε την αναγκαιότητα της αγοράς των ρωσικών αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων S-400, με δεδομένους τους κινδύνους για την ασφάλεια στην περιοχή.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ακόμη στους δημοσιογράφους πως η Τουρκία δεν θα μπορούσε να εγκαταλείψει τις σχέσεις της με τη Ρωσία ή την Ουκρανία και επέκρινε τις δυτικές διπλωματικές προσπάθειες με τη Μόσχα λέγοντας ότι ελάχιστα επιτεύχθηκαν απ' αυτές.

Ο Ερντογάν επανέλαβε την προσφορά του να μεσολαβήσει ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία και δήλωσε πως η Τουρκία, μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που έχει καλές σχέσεις και με τις δύο χώρες, θα κάνει βήματα που δεν θα βλάψουν τις διμερείς σχέσεις της.

«Δεν είναι δυνατό για εμάς να εγκαταλείψουμε τη μία ή την άλλη χώρα», φέρεται να δήλωσε σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. «Ο στόχος μας είναι να κάνουμε ένα τέτοιο βήμα ώστε, Θεού θέλοντος, να το ξεδιαλύνουμε αυτό χωρίς να εγκαταλείψουμε καμιά από τις δύο».

Ο ίδιος κάλεσε την Ουκρανία και τη Ρωσία να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις και δήλωσε πως το ΝΑΤΟ είναι ανάγκη να «καθορίσει τη στάση του» μετά τη σημερινή σύνοδο κορυφής.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε επίσης, σύμφωνα πάντα με το NTV και άλλα μέσα ενημέρωσης, πως η Τουρκία θα μπορούσε να ανοίξει τα σύνορά της με την Αρμενία και να αποκαταστήσει, έπειτα από χρόνια, διπλωματικές σχέσεις μαζί της, αν το Γερεβάν δεσμευτεί σε μια διαρκή διαδικασία εξομάλυνσης μεταξύ των χωρών τους.

Τον περασμένο μήνα, η Τουρκία και η Αρμενία διεξήγαγαν συνομιλίες στη Μόσχα, τις πρώτες εδώ και πάνω από μια δεκαετία, τις οποίες χαιρέτισαν αμφότερες ως «θετικές και εποικοδομητικές», δημιουργώντας ελπίδες ότι μπορεί να εγκαθιδρύσουν μεταξύ τους διπλωματικές σχέσεις και να ανοίξουν και πάλι τα μεταξύ τους χερσαία σύνορα που παραμένουν κλειστά από το 1993. Ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη αύριο, Πέμπτη.

«Γνωρίζουμε πως η Αρμενία έχει μερικές συγκεκριμένες προσδοκίες, όπως το άνοιγμα των συνόρων και την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων. Αν η Αρμενία μπορεί να δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει τη διαδικασία που άρχισε με τους ειδικούς απεσταλμένους, δεν πρόκειται να υπάρξουν για εμάς κλειστές πόρτες που θα παραμείνουν κλειστές», δήλωσε ο Ερντογάν προς τους δημοσιογράφους.

