Ουκρανία: ο Πούτιν έβαλε “φωτιά” στο πετρέλαιο

Εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αμέσως μετά από την ανακοίνωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην ανατολική Ουκρανία.

Η εντολή Πούτιν για επίθεση κατά της Ουκρανίας έστειλε το Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από το 2014.

Σε ασφαλή καταφύγια στρέφονται οι επενδυτές.Ξεπέρασε και τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, για πρώτη φορά από το 2014, μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας και τις αναφορές για εκρήξεις ακόμα και στο Κίεβο.

Η τιμή του Brent καταγράφει αυτήν την ώρα άνοδο 3,55% στα 100,33 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού 3,42% στα 95,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ άνοδο περίπου 3% καταγράφει και η τιμή του φυσικού αερίου.

Ο χρυσός ενισχύεται κατά 1,84% στα 1.945,7 δολάρια η ουγκιά.

