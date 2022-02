Οικονομία

Ουκρανία σε Τουρκία: κλείστε τα Στενά του Βοσπόρου για τους Ρώσους

Την ίδια ώρα η Μόσχα κλείνει τη ναυσιπλοΐα στην Αζοφική.

Δραματικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Οι σειρήνες ηχούν σε πολλές περιοχές και η Ουκρανία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πολέμου. Με τους Ρωσους να πραγματοποιούν επιθέσεις από αέρος αλλά και χερσαίες επιχειρήσεις, το Κίεβο, ζήτησε από την Τουρκία να κλείσει τα Στενά του Βοσπόρου και τα Δαρδανέλια στα ρωσικά πλοία.

Η Ουκρανία ζήτησε από την Τουρκία να κλείσει στα στενά του Βοσπόρου και τα Δαρδανέλια για τα ρωσικά πλοία και επιθυμεί να επιβληθούν κυρώσεις στη Μόσχα, δήλωσε ο Ουκρανός πρεσβευτής στην Άγκυρα.

«Ζητάμε να κλείσουν ο εναέριος χώρος, ο Βόσπορος και τα Δαρδανέλια. Μεταφέραμε το σχετικό αίτημα στην τουρκική πλευρά. Παράλληλα θέλουμε να επιβληθούν κυρώσεις στη ρωσική πλευρά», δήλωσε ο πρεσβευτής Βασίλ Μπόντναρ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Άγκυρα.

Η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, που έχει θαλάσσια σύνορα με την Ουκρανία και τη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα, είναι αντίθετη στην επιβολή κυρώσεων εναντίον της Μόσχας, όμως έχει χαρακτηρίσει τις κινήσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας απαράδεκτες. Βάσει συμφωνίας του 1936 η Άγκυρα ελέγχει τα στενά του Βοσπόρου και τα Δαρδανέλια και μπορεί να περιορίσει τη διέλευση από αυτά πολεμικών πλοίων, αν θεωρήσει ότι απειλείται ή στη διάρκεια πολέμου.

Η Μόσχα ανέστειλε τη ναυσιπλοΐα στην Αζοφική Θάλασσα

Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα ότι έκλεισε στη ναυσιπλοΐα την Αζοφική Θάλασσα, από την οποία βρέχονται η Ρωσία και η Ουκρανία, στην οποία οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί στρατιωτική επιχείρηση, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

"Η ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Αζοφικής Θάλασσας ανεστάλη από τις 04:00 (03:00 ώρα Ελλάδος) το πρωί μέχρι νεωτέρας", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ρωσική ναυτιλιακή υπηρεσία Rosmorretchflot, την οποία επικαλείται το Interfax.

