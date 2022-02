Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Ο Μητσοτάκης για Ουκρανία, Ρωσία και ενεργειακή επάρκεια

Σε καταδίκη της Ρωσίας για μη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και για ωμή βία, προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Τι ανέφερε για την εξασφάλιση ενεργειακών αποθεμάτων

«Από θέση αρχής η Ελλάδα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία όλων των χωρών. Καταδικάζει, συνεπώς, ανεπιφύλακτα αναθεωρητικές ενέργειες που αντιβαίνουν σε αυτές τις αξίες. Και πολύ περισσότερο καταδικάζει την ωμή βία από την οποία, δυστυχώς, πολλοί αθώοι θα χάσουν τη ζωή τους. Γι' αυτό και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωης και του ΝΑΤΟ συντονιζόμαστε με τους εταίρους μας, ώστε η αντίδρασή μας να μην είναι απλά κοινή, αλλά να είναι και αντίστοιχη της πρωτοφανούς ρωσικής προκλητικότητας. Και, βέβαια, κρατάμε πάντα στραμμένο το βλέμμα μας στους ομογενείς μας, ειδικά στην περιοχή της Μαριούπολης», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωση του κατά την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε, ακόμα: «η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θέτει με δραματικό τρόπο την παγκόσμια κοινότητα ενώπιον των ευθυνών της. Γιατί στην Ουκρανική κρίση δοκιμάζονται πολλά: Τα όρια του Διεθνούς Δικαίου, η ισχύς των Συνθηκών αλλά και το ίδιο το δικαίωμα των κρατών να ζουν ελεύθερα. Όπως και απειλούνται πολλά: από τη γεωπολιτική σταθερότητα στην Ευρώπη μέχρι τη διεθνή ενεργειακή ισορροπία» και διαβεβαίωσε ότι «η κυβέρνηση προσαρμόζει τις πολιτικές της στα νέα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται. Σε εθνικό επίπεδο έχει, ήδη, εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια και επεξεργαζόμαστε σενάρια που θα αφορούν την, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη απορρόφηση των διακυμάνσεων των τιμών της ενέργειας. Είναι ένα πρόβλημα, όμως, το οποίο είναι πανευρωπαϊκό και γι' αυτό και απαιτεί μία πανευρωπαϊκή λύση. Και αυτό μπορεί να σημαίνει μέχρι και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των ενεργειακών ανατιμήσεων, όσο αυτές διαρκούν. Και τέλος, θα ξαναπώ ότι όλες αυτές οι εξελίξεις αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη για μία ουσιαστική ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία».

«Η παγκόσμια κοινότητα έχει την ευκαιρία να αντισταθεί στην ισχύ των όπλων και στην αμφισβήτηση των συνόρων και των διεθνών συνθηκών. Ο πολιτισμός και οι κατακτήσεις του 21ου αιώνα δεν πρέπει να επιτρέψουν την επιστροφή του κόσμου στις συνθήκες βίας άλλων εποχών και στις ένοπλες λύσεις των διακρατικών διαφορών. Η ήπειρός μας έχει υποφέρει πάρα πολύ από αυτές τις αντιλήψεις. Και ο ιστορικός αναθεωρητισμός με τη χρήση των όπλων πρέπει να βρει απέναντί του όλον τον δημοκρατικό πλανήτη. Και σε αυτό το μέτωπο κρίνεται τώρα η ευθύνη των κυβερνήσεων, των λαών, αλλά και της ευρωπαϊκής οικογένειας. Εξάλλου αυτά θα είναι και τα ζητήματα τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, σήμερα, στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες», κατέληξε ο Πρωθυπουργός.

Καταδίκη της ρωσικής επίθεσης από το ΥΠΕΞ

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, η οποία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των παγκοσμίων Αξιών. Επίσης υπονομεύει την Ευρωπαϊκή Ειρήνη και Ασφάλεια», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας όλων των κρατών αποτελεί θεμελιώδη Αρχή για την Ελλάδα και διαχρονικά καταδικάζουμε κάθε παραβίαση αυτών των βασικών αρχών που προβλέπονται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Καλούμε τη ρωσική πλευρά για τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών, οι οποίες, πέρα των άλλων σοβαρών συνεπειών τους, βάζουν σε κίνδυνο την ζωή αμάχων, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Κοινότητας που διαβιεί στην Ουκρανία», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και τονίζει ότι «θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της ομογένειας στην Ουκρανία στις δύσκολες αυτές στιγμές».

«Βρισκόμαστε σε διαρκή συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους και Νατοϊκούς συμμάχους μας αναφορικά με την απάντηση στην παραβίαση της Διεθνούς Νομιμότητας» σημειώνεται στην ανακοίνωση, η οποία καταλήγει: «Οι ελληνικές Αρχές στην Ουκρανία (πρεσβεία στο Κίεβο, Γενικά Προξενεία στην Μαριούπολη και στην Οδησσό) βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους Έλληνες πολίτες και τους κατόχους Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε δυνατή αρωγή».

