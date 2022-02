Πολιτική

Σακελλαροπούλου: η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια σταθερότητα

Οι δηλώσεις της Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τη συνάντησή της με τον Ισραηλινό ομόλογό της, Ιτσχάκ Χέρτζογκ.

Με φόντο την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε σήμερα στην Ηρώδου Αττικού τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ιτσχάκ Χέρτζογκ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας, έπειτα από πρόσκληση της Ελληνίδας ομολόγου του.

Καλωσορίζοντας τον Ισραηλινό Πρόεδρο, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «Δυστυχώς οι συνθήκες μετέβαλαν αρκετά την ροή των πραγμάτων» και σημείωσε: «Σήμερα τα ξημερώματα η Ρωσία ξεκίνησε μια απρόκλητη και χωρίς προηγούμενο επίθεση με βομβαρδισμούς σε πόλεις μιας ελεύθερης και κυρίαρχης χώρας, της Ουκρανίας».

Όπως είπε «με την επίθεση αυτή, η Ρωσία παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την σταθερότητα, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά παγκόσμια».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «όπως γράφτηκε, η επίθεση αυτή, κινδυνεύει ίσως να εξελιχθεί στον μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο» και πρόσθεσε: «Είναι σημαντικό, ότι ήδη οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν καταδικάσει απερίφραστα την επίθεση αυτή».

Ακολούθως, σημείωσε ότι «η σκέψη όλων μας είναι με τον ουκρανικό Λαό, που υποφέρει. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές και απώλειες και ότι η Ρωσία, την ύστατη έστω στιγμή, θα κατανοήσει τις συνέπειες αυτής της ενέργειας και θα αποσύρει τα στρατεύματά της, σεβόμενη την εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας και την ακεραιότητά της». Μάλιστα, υπογράμμισε την σημασία της ενότητας στην Ευρώπη λέγοντας: «Πιστεύω, επίσης, ότι Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη αυτή την κρίσιμη ώρα και ότι δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να ξαναγυρίσει την ανθρωπότητα στον 19ο αιώνα».

Αναφερόμενη στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ, τόνισε ότι «οι δυο χώρες μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν μια στρατηγική σχέση, που κυρίως οφείλεται στη φιλία μεταξύ των λαών, αλλά και στο κοινό τους όραμα για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή».

Καταλήγοντας, επισήμανε: «Και μετά τις συνομιλίες, που θα έχουμε, η σχέση αυτή μπορεί να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, γιατί είναι κοινός στόχος των χωρών μας, να διευρύνουν την συνεργασία, ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν έναν πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή μας, που τόσο το έχει ανάγκη».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ιτσχάκ Χέρτζογκ, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο για τη θερμή υποδοχή, υπογράμμισε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική και περίπλοκη στιγμή της ιστορίας και τόνισε πως από το πρωί προβληματίζεται από τα τεκταινόμενα, για να προσθέσει ότι οι σκέψεις του είναι με τους αθώους πολίτες της Ουκρανίας και προσεύχεται να επιστρέψουμε στην ομαλότητα.

«Δράττομαι της ευκαιρίας αυτής, για να καλέσω όλους τους Ισραηλινούς, που βρίσκονται στην Ουκρανία, να επιστρέψουν αμέσως στο Ισραήλ, ουσιαστικά χρησιμοποιώντας τις πρόσφορες οδούς και βεβαίως η σκέψη μου κατευθύνεται και προς την τοπική εβραϊκή κοινότητα» πρόσθεσε.

Για τις σχέσεις Ισραήλ -Ελλάδας, σημείωσε ότι η επίσκεψή του έρχεται να τονίσει τις άριστες σχέσεις, που ήδη υπάρχουν μεταξύ των δυο κρατών, αλλά και επίσης τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε για να αναπτύξουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας, για το καλό μας και για να το καλό της Ανατολικής Μεσογείου.

«Έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία. Δράττομαι της ευκαιρίας, όπως σας είπα και προηγουμένως, να σας καλέσω να έρθετε στη χώρα μου, να επισκεφθείτε το Ισραήλ για να δείτε πόσο πολύ εκεί έχει επηρεάσει ο ελληνικός πολιτισμός και γενικότερα η Ελλάδα τη χώρα και τον λαό μου» τόνισε.

Τέλος, υπογράμμισε ότι «πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και τις άλλες προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά μας» και ευχήθηκε «οι συνομιλίες μεταξύ μας να είναι καλές και να εντείνουν ακόμα περισσότερο τις άριστές μας σχέσεις τόσο στον ανθρώπινο όσο και στον κοινωνικό τομέα. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι από εδώ και στο εξής να λαμβάνουμε μόνο καλές ειδήσεις».





