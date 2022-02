Κοινωνία

Δολοφονία Γρηγορόπουλου - Κορκονέας: Να αναιρεθεί η απόφαση αποφυλάκισης ζητά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Τι ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλιώτας για το σκεπτικό πίσω από την απόφασή του.

Να αναιρεθεί η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας με την οποία αποφυλακίστηκε ο πρώην ειδικός φρουρός Επαμεινώνδας Κορκονέας που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου πρότεινε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εισαγγελέας Βασίλης Πλιώτας.

Ο ειδικός φρουρός αποφυλακίστηκε καθώς του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικού του προτέρου σύννομου βίου.

Στη δικαστική αίθουσα παρούσες ήταν η μητέρα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, Τζίνα Τσαλακιάν, και η αδελφή του, Αρετή Γρηγοροπούλου.

Ο Επαμεινώνδας Κορκονέας αποφυλακίστηκε μόλις μία ημέρα μετά την απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε κάθειρξη 13 ετών για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, καθώς του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Ο πρώην ειδικός φρουρός είχε ήδη συμπληρώσει 11 χρόνια στη φυλακή, ενώ στον χρόνο που είχε εκτίσει προσμετρήθηκε ο ευνοϊκός υπολογισμός της εργασίας που παρείχε μέσα στις φυλακές, δηλαδή τα «μεροκάματα» που έκανε ως έγκλειστος.

Σήμερα, κατά την έναρξη της διαδικασίας, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Μαρία Γεωργίου επισήμανε από έδρας ότι μετά τις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα η απόφαση αυτή που θα εκδώσει η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι κατά την προσωπική της άποψη η πλέον σημαντική.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στον Άρειο Πάγο μετά την αναίρεση κατά της απόφασης που καταδίκασε τον πρώην ειδικό φρουρό σε κάθειρξη 13 ετών που άσκησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας ο οποίος και σήμερα με μια εμπεριστατωμένη αγόρευσή του ζήτησε να αναιρεθεί η επίμαχη απόφαση και η υπόθεση να οδηγηθεί προς νέα κρίση στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Λαμίας.

Ο κ. Πλιώτας επισήμανε ότι ο σύννομος βίος δεν ταυτίζεται με το λευκό ποινικό μητρώο του δράστη, αλλά με τον σεβασμό των αγαθών της καθημερινής ζωής. Η ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου αποτελεί σοβαρή ένδειξη αλλά όχι δεσμευτική για το δικαστήριο, καθώς απαιτείται συστηματική προσπάθεια εκ μέρους τού δικαστηρίου για να θεωρηθεί εξαίρεση το έγκλημα στη ζωή του δράστη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Πλιώτας «το λευκό ποινικό μητρώο δεν συνδέεται με τη σύννομη ζωή, έτσι ώστε να χορηγηθεί το ελαφρυντικό του προτέρου έντιμου βίου».

Παράλληλα, ο κ. Πλιώτας αναφέρθηκε στην αρχή της αναλογικότητας, επισημαίνοντας ότι η απόφαση για την αναγνώριση του ελαφρυντικού στον Κορκονέα στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Και προσέθεσε πως κυριολεκτικά αγνοήθηκαν πραγματικά περιστατικά, αποκαλυπτικά τής προσωπικότητας του κατηγορούμενου, όπως και ότι αγνοήθηκαν πραγματικά περιστατικά που δείχνουν την έλλειψη σεβασμού τού κατηγορούμενου σε μια σειρά από αγαθά, όπως και η κατάθεση της μητέρας τού άτυχου νέου. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι στην ίδια απόφαση γίνεται αποδεκτός ο ευθύς δόλος του κατηγορούμενου, ο οποίος προσέβαλε το υπέρτατο αγαθό της ζωής.

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγοροι της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ζήτησαν να έχουν τον λόγο επί της αναίρεσης, αλλά η Ολομέλεια, μετά από διάσκεψη, αποφάνθηκε κατά πλειοψηφία ότι δεν έχουν τον λόγο.

Ακολούθησε η αγόρευση του Ευάγγελου Ανδρούλα, συνηγόρου του Επαμεινώνδα Κορκονέα, ο οποίος αντέκρουσε τους λόγους αναίρεσης.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφαση της και όρισε εισηγήτρια την αρεοπαγίτη Άννα Αγγελάτου.

Η Τζίνα Τσαλικιάν και οι δυο συνήγοροι της σε δηλώσεις τους ανέφεραν:

Τζίνα Τσαλικιάν: «Κόπηκε βίαια το νήμα της ζωής του στα 15 χρόμια του. Αν ζούσε σήμερα θα ήταν ένα παλικάρι 29 χρόνων. Ο δολοφόνος του κυκλοφορεί ελεύθερος».

Για μία υπόθεση που έχει στιγματίσει και έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι σε όλους μας έκανε λόγο η δικηγόρος της οικογένειας Τσαλικιάν Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως σημείωσε, ο Κορκονέας κυκλοφορεί από τις 30/7 2019 ελεύθερος και στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η αναίρεση του εισαγγελέα αυτό θα αποτελέσει ενθάρρυνση για τον επόμενο εγκληματία παιδιού.

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, από την πλευρά του, επισήμανε πως αποφάσεις που υπαγορεύονται από διάφορες σκοπιμότητες υπονομεύουν την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης και την εμπιστοσύνη του πολίτη σε αυτή και προσέθεσε: «Η μάνα και η οικογένεια του Αλέξανδρου ζητούν λύτρωση στο δράμα που ζουν εδώ και 15 έτη».

