Ιβάν Σαββίδης: φυλάκιση με αναστολή για την εισβολή με όπλο στην Τούμπα

Ένοχος κρίθηκς για την παράνομη είσοδο στο γήπεδο, όπως επίσης για την κατοχή του όπλου ο Ιβάν Σαββίδης.

Συνολική ποινή φυλάκισης 25 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, για την είσοδό του με όπλο στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας, κατά τον επεισοδιακό αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Σούπερ Λιγκ, τον Μάρτιο του 2018.

Ο ομογενής επιχειρηματίας κρίθηκε ένοχος για την παράνομη είσοδο στο γήπεδο (χωρίς τις επιβαρυντικές περιστάσεις του αθλητικού νόμου), όπως επίσης για την κατοχή του όπλου.

Το ίδιο Δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με τριετή αναστολή, τον τότε αθλητικό διευθυντή της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ Λούμπος Μίχελ, τον οποίο έκρινε ένοχο για παράνομη είσοδο στο γήπεδο, ενώ τον αθώωσε για την πράξη της εκτόξευσης απειλών, ενέργεια που κατά το κατηγορητήριο, στρεφόταν κατά του διαιτητή εκείνης της αναμέτρησης Γιώργου Κομίνη.

Και στους δύο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Επιπλέον, με την ίδια απόφαση επιβλήθηκε στους δύο παραπάνω η παρεπόμενη ποινή της απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων του ΠΑΟΚ, οποιουδήποτε αθλήματος, για τρία χρόνια και της εμφάνισής τους στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής. Και η συγκεκριμένη ποινή, όμως, αποφασίστηκε να ανασταλεί ενόψει του Εφετείου.

Υπενθυμίζεται ότι η αθλητική δικαιοσύνη είχε τιμωρήσει τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τρία χρόνια και πρόστιμο 100.000 ευρώ, ενώ στον Λ. Μίχελ είχε επιβληθεί απαγόρευση εισόδου για τρεις μήνες και πρόστιμο 15.000 ευρώ.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο αθώωσε, τέλος, τα έξι άτομα της προσωπικής φρουράς του Ιβ. Σαββίδη που κατηγορούνταν για την ίδια υπόθεση.

