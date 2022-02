Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το Τσέρνομπιλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε πως δεν γνωρίζει αν το πυρηνικό εργοστάσια είναι ασφαλές κι αυτό αποτελεί μια από τις σοβαρότερες απειλές για την Ευρώπη.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, ανέφερε ένας σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

«Είναι αδύνατον να πούμε αν το πυρηνικό εργοστάσιο είναι ασφαλές, έπειτα από την παντελώς ανούσια επίθεση των Ρώσων. Αυτή είναι μια από τις σοβαρότερες απειλές για την Ευρώπη σήμερα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ποντόλιακ, στα χέρια των Ρώσων έχει περάσει και το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Γκοστόμελ (Χοστόμελ).

Ειδήσεις σήμερα:

Αιγάλεω: Χειροπέδες στους ληστές που τραυμάτισαν ηλικιωμένη

Ιβάν Σαββίδης: φυλάκιση με αναστολή για την εισβολή με όπλο στην Τούμπα

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Εκτοξεύονται” οι τιμές στην ενέργεια