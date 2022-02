Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία: Πτώση ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας





Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως υπάρχει πτώση μεταγωγικού αεροσκάφους με όλους τους επιβάτες να είναι νεκροί. Η πτώση του αεροσκάφους έγινε στην περιοχή Βορόνεζ και κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία ενώ μέχρι τώρα είναι άγνωστος ο λόγος της συντριβής.

«Στις 24 Φεβρουαρίου, στην περιοχή Βορόνεζ, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτήσης για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού, ένα αεροσκάφος An-26 των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων συνετρίβη. Το πλήρωμα πέθανε», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα αναφέρεται ότι η πτώση του αεροσκάφους πιθανόν να οφείλεται σε μηχανική βλάβη. Νωρίτερα, πάντως, ουκρανικά μέσα ανέφεραν πως καταρρίφθηκε ρωσικό αεροσκάφος An-26, κάνοντας λόγο για πέντε νεκρούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Εκτοξεύονται” οι τιμές στην ενέργεια

Αιγάλεω: Χειροπέδες στους ληστές που τραυμάτισαν ηλικιωμένη

Ιβάν Σαββίδης: φυλάκιση με αναστολή για την εισβολή με όπλο στην Τούμπα