Πόλεμος στην Ουκρανία – Μητσοτάκης: Η απάντηση της ΕΕ θα είναι εξαιρετικά δυναμική

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια εξέλιξη που πριν από λίγο φάνταζε αδιανόητη», τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια εξέλιξη που πριν από λίγο φάνταζε αδιανόητη, τη μεγαλύτερη στρατιωτική εισβολή σε ανεξάρτητη χώρα μετά τον β' παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία δεν παραβιάζουν απλά το διεθνές δίκαιο, θέτουν σε αμφισβήτηση ολόκληρη την αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρώπης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Για αυτό και η απάντηση της ΕΕ θα είναι εξαιρετικά δυναμική. Είμαστε εδώ πέρα ενωμένοι για να πάρουμε αποφάσεις λήψης σκληρών κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία, είμαστε εδώ για να ζητήσουμε το συντομότερο δυνατόν την παύση όλων των εχθροπραξιών, την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία, τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Επιπλέον πρόσθεσε, «Ταυτόχρονα είμαστε εδώ για να ετοιμάσουμε, να οικοδομήσουμε την άμυνα μας απέναντι σε εξελίξεις που ενδεχομένως να πλήξουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Έχω ζητήσει να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου μια πρόβλεψη, η οποία θα εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει και να προτείνει άμεσα στο Συμβούλιο, τη λήψη έκτακτων μέτρων υποστήριξης των κρατών μελών, απέναντι στις ενδεχόμενες απότομες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας».

Καταλήγοντας στη δήλωσή του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε, «Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προστατευθούμε από έναν ενδεχόμενο εκβιασμό από ρωσικής πλευράς και να δείξουμε ότι παραμένουμε αταλάντευτοι στο δρόμο υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας».

