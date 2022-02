Αθλητικά

Europa League: Οι 16 ομάδες που συνεχίζουν

Σε δύο γκρουπ χωρίστηκαν οι ομάδες μετά από την ολοκλήρωση της φάσης των πλέι οφ. Πότε θα γίνει η κλήρωση.

Μετά από την διεξαγωγή του ενδιαμέσου γύρου play off, από τον οποίο ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή του στην συνέχεια της διοργάνωσης, οι 16 ομάδες που θα μπουν την Παρασκευή (13:00) στην κληρωτίδα της UEFA για την επόμενη φάση είναι οι:

ΙΣΧΥΡΟΙ: Ερυθρός Αστέρας (Σερβία), Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία), Γαλατάσαραϊ (Τουρκία), Λεβερκούζεν (Γερμανία), Λιόν (Γαλλία), Μονακό (Γαλλία), Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία) και Γουέστ Χαμ (Αγγλία).

ΑΝΙΣΧΥΡΟΙ: Σεβίλη (Ισπανία), Αταλάντα (Ιταλία), Λειψία (Γερμανία), Πόρτο (Πορτογαλία), Μπαρτσελόνα (Ισπανία), Μπέτις (Ισπανία), Ρέιντζερς (Σκοτία) και Μπράγκα (Πορτογαλία).

Οι αγώνες της φάσης των «16» θα διεξαχθούν στις 10 και 17 Μαρτίου.

Τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς των play off του Europa League (Σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αναμετρήσεων):

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Σεβίλη (Ισπανία): 1-0 (1-3)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Αταλάντα (Ιταλία): 0-3 (1-2)

Σοσιεδάδ (Ισπανία)-Λειψία (Γερμανία): 1-3 (2-2)

Λάτσιο (Ιταλία)-Πόρτο (Πορτογαλία): 2-2 (1-2)

Νάπολι (Ιταλία)- Μπαρτσελόνα (Ισπανία): 2-4 (1-1)

Ρέιντζερς (Σκωτία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία): 2-2 (4-2)

Μπέτις (Ισπανία)-Ζενίτ (Ρωσία): 0-0 (3-2)

Μπράγκα (Πορτογαλία)-Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία): 2-0 (0-2 παρ.) / Προκρίθηκε η Μπράγκα με 3-2 στα πέναλτι