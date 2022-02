Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: νέα καταβολή σε δικαιούχους

Πότε θα γίνει η επόμενη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης σε δικαιούχους ανά την Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών.

Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε χθες, 25 Φεβρουαρίου, σε νέα καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, ύψους 50,9 εκατομμυρίων ευρώ, σε 457.742 δικαιούχους.

Σε δήλωση του, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνει πως το οικονομικό επιτελείο ήταν συνεπές ως προς το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει για την καταβολή του επιδόματος και προσθέτει πως «πλέον, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται στα 136,9 εκατομμύρια ευρώ».

Σύμφωνα δε με τον κ. Σταικούρα, «θα ακολουθήσει άλλη μία πληρωμή έως την 29η Απριλίου 2022».

«Το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2021/2022, μετά τη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, καλύπτει την πλειοψηφία των νοικοκυριών που καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο και τις άλλες επιδοτούμενες μορφές καυσίμου, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξη της Κυβέρνησης έναντι των επιπτώσεων της διεθνούς ενεργειακής κρίσης», καταλήγει στην δήλωση του ο Υπουργός Οικονομικών.

