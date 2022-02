Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ελευθερία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις έστειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη από εκδήλωση για τους πεσόντες αστυνομικούς.

Μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις για την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της χώρας, μέσα στις ταραγμένες μέρες που ζούμε, έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ εξέφρασε για μια ακόμα φορά την καταδίκη της εισβολής στην Ουκρανία και υπογράμμισε την ανάγκη η Ενωμένη Ευρώπη να ξαναδεί τον ρόλο της, με αφορμή επιμνημόσυνη δέηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα για τους 138 πεσόντες αστυνομικούς εν ώρα καθήκοντος, στον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών στο μέγαρο της Κατεχάκη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία επίσης του υφυπουργού Ελευθέριου Οικονόμου, των γενικών γραμματέων Κωνσταντίνου Τσουβάλα και Κωνσταντίνου Παπαθανασίου, του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, βουλευτών, εκπροσώπων κομμάτων και συνδικαλιστικών φορέων της Αστυνομίας, ενώ κατατέθηκαν στεφάνια στο μνημείο των πεσόντων.

Η επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στη μνήμη των αστυνομικών που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια ένοπλων συμπλοκών, καταδιώξεων, τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και ατυχημάτων που συνέβησαν κατά την άσκηση των αστυνομικών τους καθηκόντων, από την ίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας, το έτος 1984.

«Τα ονόματα των 138 πεσόντων αστυνομικών και οι πράξεις τους είναι γραμμένα στην ατομική και συλλογική μνήμη ανεξίτηλα… Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ… Η ενότητα, η αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή, είναι προϋποθέσεις για το μέλλον του ελληνισμού… Ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη οφείλουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει για να αυξήσουμε την ασφάλεια εκείνων που κινδυνεύουν ανταποκρινόμενοι στην ύψιστη αποστολή της ασφάλειας. Γιατί, χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ελευθερία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος και αναφερόμενος στην προστασία της χώρας από εξωτερικούς κινδύνους, επεσήμανε: «Ως κυβέρνηση, με την εντολή του ελληνικού λαού, ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις και τους συντελεστές ισχύος της χώρας μας, ώστε κανείς να μη μπορεί καν να διανοηθεί ότι μπορεί να μας απειλήσει. Χτίζουμε μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, στηριζόμενοι πάντα στον σεβασμό της νομιμότητας και τους Διεθνούς Δικαίου. Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία, τη δημοκρατία, τις αξίες του δυτικού πολιτισμού, προστατεύουμε τα σύνορά μας. Επιδιώκουμε πάντα την ειρήνη και τη συνεργασία με τους γείτονές μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δε δεχόμαστε απειλές από κανέναν».

Τέλος ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ειδική αναφορά στον πόλεμο της Ουκρανίας και τόνισε: «Με τον πόλεμο να μαίνεται ξανά δυστυχώς στο ευρωπαϊκό έδαφος λάβαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στο εσωτερικό. Για την προστασία των συνόρων, για την προστασία στόχων που συνδέονται με τις πλευρές της σύρραξης. Σε ό,τι μας αφορά η καταδίκη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία είναι απόλυτη και κατηγορηματική. Η καταδίκη του ελληνικού λαού είναι ομόθυμη. Ο Ελληνισμός έχει ζήσει τέτοιες καταστάσεις στην Κύπρο το 1974. Στον 21ο αιώνα δεν είναι δυνατόν να γίνονται ανεκτές επιθέσεις σε βάρος της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας ενός κράτους.

Οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η Ενωμένη Ευρώπη θα πρέπει να δει ξανά τον ρόλο και τις κινήσεις που πρέπει να κάνει για να αναβαθμίσει τη διεθνή παρέμβασή της. Οφείλει να αναλάβει και τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να προστατέψει τους πολίτες της από τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, από το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια. Και σε αυτό το μέτωπο ο πρωθυπουργός της χώρας μας και η Ελλάδα πρωτοστατεί, ώστε να υπάρξει μία ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση».

Καραμαλάκης: η Ελληνική Αστυνομία είναι ο θεματοφύλακας της κοινωνικής συνοχής

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών, που βρίσκεται στην είσοδο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου, ενώ στην ομιλία του επεσήμανε τα εξής:

«Τιμώντας σήμερα το συνάδελφο θανόντα αστυνομικό εν ώρα Υπηρεσίας, η σκέψη μας ανατρέχει και συνοδεύει και τον συνάδερφο, γυναίκα και άντρα αστυνομικό, που καθημερινά ρίχνεται στον αγώνα για την πάταξη της εγκληματικότητας με σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας.

Χρέος μας ισχυρό συνιστά να διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη του Έλληνα Αστυνομικού:

που έχασε τη ζωή του, για να υπερασπιστεί υψηλά ιδανικά και αξίες,

που χάθηκε μένοντας πιστός στον όρκο του

που θυσιάστηκε για να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής

Με την απώλεια της ζωής του απέδειξε ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι ο θεματοφύλακας της κοινωνικής συνοχής

Που η απουσία του απαιτεί το σεβασμό μας προς την πορεία του και πρωτίστως για την τελευταία υπηρεσιακή του στιγμή.

Το υψηλό αίσθημα ευθύνης, δικαίου και ευσυνειδησίας, που περιέγραφε τον επαγγελματικό τους χαρακτήρα, μάς υπενθυμίζει τους βασικούς αξιακούς πυλώνες επί των οποίων είναι δομημένη η αποστολή του Σώματος και εκ των οποίων απορρέουν για εμάς κατά την επιτέλεση των καθηκόντων μας έννοιες, όπως η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η δημοκρατία, ο σεβασμός, η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία για ανώτερα πνευματικά ιδανικά.

Κατευθύνουμε το έργο μας, λαμβάνοντας υπόψη την παρακαταθήκη που μας κληροδότησαν και τις μνήμες που μας κατέλειπαν. Το ψυχικό και ηθικό ανάστημα των πεσόντων συναδέλφων ορθώνεται ενώπιον μας και μας ενδυναμώνει, ως έμπνευση παραμυθίας, για να προχωρήσουμε ενωμένοι προς την κατεύθυνση δημιουργίας μίας αποτελεσματικής σύγχρονης αστυνομίας. Μίας Αστυνομίας που δύναται να αποτελέσει τη βάση της κοινωνικής ειρήνης και το μοχλό εξάλειψης κάθε μορφής εγκληματικότητας με προμετωπίδα της το σεβασμό στον συνάνθρωπό μας και στα δικαιώματά του.

Οι αδερφοί μας θανόντες εν ώρα υπηρεσίας ανακαλούνται στη μνήμη μας τη στιγμή της προσφοράς, τη στιγμή της πλήρους δοτικότητας στην υπηρεσία του πολίτη, την υπηρεσιακή στιγμή. Εκείνη τη μοναδική στιγμή της κρίσιμης απόφασης αντιμετώπισης κάθε περιστατικού, προτάσσεται για εμάς ισχυρή πεποίθηση «Υπηρετούμε τον πολίτη, την κοινωνία και την πατρίδα».

Η προσωπική τους θυσία γίνεται το προσωπικό μας στοίχημα να τη διατηρήσουμε άσβεστη, προσδίδοντας προστιθέμενη νοηματοδότηση στη σημερινή ημέρα και στηρίζοντας τις οικογένειες των θανόντων, υπενθυμίζοντάς τους πρωτίστως διαρκώς ότι ανήκουν στην Αστυνομική Οικογένεια και ότι τον άνθρωπο που έχασαν μπορούν να τον βλέπουν στο πρόσωπο κάθε συναδέλφου, κάθε ενστόλου.

Τους ευχαριστούμε, που είναι ακόμη εδώ!

Τους ευχαριστούμε, που από ψηλά προστατεύουν κάθε συνάδελφο!

Τους ευχαριστούμε, που μας υπέδειξαν και μας απέδειξαν τον πολιτισμό και το αξιακό σύστημα του ενστόλου προσωπικού!

Δεν τους ξεχνάμε!

Αθάνατοι στο νου και στην ψυχή μας!

Αιωνία τους η μνήμη!»

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: “μητέρα των μαχών” με εκρήξεις και ρίψεις αεροσκαφών

Χειμερινές εκπτώσεις: Τι έδειξαν τα στοιχεία της ΕΣΕΕ

Ουκρανία: Το σιντριβάνι στην Ομόνοια φωτίστηκε με τα χρώματα της (εικόνες)